به گزارش خبرنگار مهر، «یانوش کوواچ» در سفر خود به استان یزد با مدیرکل اقتصاد و دارایی این استان و نماینده وزیر دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار ضمن تاکید بر گسترش همکاری­ها و روابط اقتصادی و تجاری میان یزد و مجارستان، در مورد لزوم دیدار هیئت های تخصصی سرمایه گذاری دو طرف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سفیر مجارستان در ایران در این دیدار با برشمردن ظرفیت های مختلف موجود برای سرمایه گذاری در کشور مجارستان اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد که روابط دیپلماتیک مجارستان با جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده و راه را برای سرمایه‌گذاری هموار کنیم.

یانوش کواچ بیان کرد: ارائه فناوری لازم در زمینه مدیریت پسماند یکی از زمینه هایی است که مجارستان آمادگی کامل برای فعالیت در ایران دارد و به درخواست های ایران در این زمینه پاسخ مثبت خواهیم داد.

علاقه بسیار مردم مجارستان به مردم و شهر تاریخی یزد

وی با اشاره به ویژگی­های منحصر به فرد و تاریخی استان یزد عنوان کرد: مردم کشور مجارستان علاقه بسیاری به مردم و شهر تاریخی یزد دارند و وجود این ظرفیت ها، زمینه ساز گسترش صنعت گردشگری در استان یزد است.

کواچ خاطرنشان کرد: در زمینه گسترش صنعت توریسم و رونق گردشگران در ایران و استان یزد نیز آماده همکاری هستیم.

سفیر مجارستان در ایران اظهار داشت: در سایر زمینه های اقتصادی از جمله ارائه فناوری های نوین کشاورزی، خرید محصولات کشاورزی و حضور شرکت های کوچک و بزرگ مجارستان در ایران نیز آمادگی داریم و می توانیم همکاری های مشترکی داشته باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این دیدار با اشاره به روابط خوب و دیرینه جمهوری اسلامی ایران با مجارستان و خواهر خواندگی شهرهای یزد و یاسپرین اظهار داشت: مجارستان روابط دیپلماتیک خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد و سابقه روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف دیرینه است.

امیدوار به استفاده از تجربیات موفق مجارستان برای شکوفایی اقتصادی هستیم

علی نمازی، افزایش مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین یزد و مجارستان را خواستار شد و بیان کرد: هر دو طرف با فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری یکدیگر آشنایی دارند و این امر فرصت خوبی برای گسترش روابط اقتصادی میان ما است.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد اظهار امیدواری کرد: روابط دو کشور تقویت شود و بتوانیم از تجربیات موفق کشور مجارستان برای شکوفایی و رونق اقتصادی کشورمان بهره ببریم.

وی استقبال و حضور سرمایه گذاران خارجی در یزد طی یک سال گذشته و بعد از اجرای برجام را خوب ارزیابی و تصریح کرد: در زمینه سرمایه گذاری در بحث تولید انرژی خورشیدی استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است.

نمای، اولویت نخست استان یزد برای انجام سرمایه گذاری را بحث آب و انتقال آن برشمرد و تصریح کرد: در زمینه های گردشگری و پساب صنعتی نیز ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی در استان یزد وجود دارد.

بررسی زمینه‌های سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری و کشاورزی

در این جلسه فرصت‌های سرمایه گذاری استان یزد در زمینه های صنعت، کشاورزی، معدن، گردشگری، میراث فرهنگی و ... و مشوق‌های این بخش در زمینه های مالیاتی، گمرکی، بیمه ای و زیرساختی معرفی و سفیر مجارستان با ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری این استان آشنا شد.

سفیر مجارستان در سفر خود به استان یزد با شهردار یزد نیز دیدار داشته و در این دیدار بر در زمینه اجرای منشور خواهرخواندگی میان یزد و یاسبرین، یکی از شهرهای کشور مجارستان تاکید کرده است.