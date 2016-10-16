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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

مدیرکل استاندارد لرستان خبر داد:

جعل نشان استاندارددریک واحدتولیدی لرستان/مدیرعامل به حبس محکوم شد

جعل نشان استاندارددریک واحدتولیدی لرستان/مدیرعامل به حبس محکوم شد

خرم آباد- مدیرکل استاندارد لرستان از جعل نشان استاندارد در یک واحد تولیدی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه قنبریان در این رابطه گفت: بر اساس رای صادره در مهر ماه سال جاری، مدیرعامل یک واحد تولیدی در بروجرد به دلیل جعل نشان استاندارد، به حبس محکوم شد.

وی ادامه داد: برای مدیرعامل واحد متخلف یاد شده، ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.

مدیرکل استاندارد لرستان یادآور شد: این حکم در راستای اجرای تبصره ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات اسلامی و شکایت این اداره کل، توسط دادگستری صادر شد.

قنبریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه استفاده از محصولات استاندارد و ارائه آموزش ها در این بخش گفت: رعایت استاندارد بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره است به همین خاطر نهادینه سازی فرهنگ استاندارد باید از سطح مدارس آغاز شود.

وی افزود: در اولین ماه سال تحصیلی جدید و با توجه به آغار هفته استاندارد، در راستای تبلیغ و اشاعه فرهنگ استاندارد، توسط کارشناسان اداره کل اهداف استاندارد سازی و اهمیت رعایت استاندارد در بخش های مختلف زندگی برای دانش آموزان مقاطع مختلف استان لرستان با حضور در مدارس، تبیین شد.

کد مطلب 3796607

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