دانش آموزان دختر نسبت به تهاجم فرهنگی هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد جرجانی صبح امروز یکشنبه در همایش بزرگ «نهضت، ما زنده ایم» که با حضور پرشور پنج هزار دانش آموز دختر بسیجی از مدارس مختلف شهرستان دزفول در حسینیه ثارالله برگزار شد، اظهار کرد: اگر هشت سال دفاع مقدس نبود این آرامش و امنیت کنونی وجود نداشت.

وی افزود: ملت ایران امنیت خود را مرهون شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و شهدایی است که جان خود را در راه تعالیم اسلام فدا کردند.

سرپرست اداره آموزش وپرورش دزفول با تاکید بر رعایت حفظ حجاب توسط دانش آموزان دختر، گفت: دختران سرزمین ما باید برای پاسداشت خون شهدا حجاب خود را حفظ کنند.

جرجانی ادامه داد: به دلیل موفقیت ها و پیشرفت های ملت ایران در زمینه های مختلف، دشمن جرأت حملات موشکی و خونریزی در ایران را ندارد بنابراین قصد دارد از طریق تهاجم فرهنگی بوسیله ابزارهای مختلف از جمله فضای مجازی، ماهواره و پوشاک به جوانان ما بویژه دختران نفوذ کند که باید با هوشیاری این توطئه خنثی شود.

وی با بیان اینکه با پیروی از ولایت، مملکت هیچگونه آسیبی نخواهد دید، یادآور شد: دختران مسلمان ایرانی باید بتوانند با حفظ شئونات اسلامی رهروان خوبی برای حضرت زینب(س) و اسلام باشند.

به گزارش مهر، در این همایش عاشورایی که به همت معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دزفول برگزار شد، قریب به پنج هزار دانش آموز دختر بسیجی از مدارس متوسطه و دخترانه دوره اول، دوم و هنرستان هایی که درس آمادگی دفاعی دارند حضور داشتند.

دانش آموزان در این همایش با تجمع زینبی خود در بخش های مختلف مراسم طنین «لبیک یا زینب» و «لبیک یا حسین» سر دادند.

اجرای تعزیه عاشورایی، مداحی و قرائت وصیت نامه شهید مدافع حرم شهرستان دزفول «محمد زلقی» توسط دخترش از دیگر بخش های این همایش «نهضت، ما زنده ایم» با حضور دختران دانش آموز بسیجی و عاشورایی دزفول بود.