خراسان جنوبی رتبه سوم مشارکت در سرشماری اینترنتی را کسب کرد

یاسر ضامن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای آغاز هشتمین سرشماری نفوس و مسکن تاکنون بالغ بر ۷۴ هزار و ۹۳۹ خانوار در خراسان جنوبی به صورت اینترنتی اطلاعات خود را در سامانه سرشماری ثبت کرده اند.

با بیان اینکه این میزان حدود ۳۵.۴۲ درصد خانوار استان را تشکیل می دهد، بیان کرد: بر این اساس تاکنون ۲۵۸ هزار و ۲۸۱ نفر در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کرده اند.

بشرویه رکورددار بیشترین مشارکت

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان جنوبی، بیشترین مشارکت را مربوط به شهرستان بشرویه با ۵۶.۷۴ درصد عنوان کرد و گفت: بعد از این نیز شهرستان سرایان با ۴۵.۸۲ درصد، شهرستان زیرکوه با ۴۱.۱۶ درصد و شهرستان خوسف با ۳۸.۵۶ درصد بیشترین درصد مشارکت را داشته اند.

ضامن ادامه داد: همچنین میزان مشارکت مردم شهرستان بیرجند ۳۲.۲۹ درصد، درمیان ۳۴.۱۸ درصد، سربیشه ۳۷.۸۶ درصد، طبس ۳۷.۸۱ درصد، فردوس ۳۸.۱۰، قاین ۳۱.۸۴، نهبندان ۲۹.۲۷ درصد بوده است.

به گفته وی از نظر میزان مشارکت خراسان جنوبی در رتبه سوم کشور قرار دارد.

وی همچنین به تمدید سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن تا روز سه شنبه اشاره کرد و گفت: از صبح روز چهارشنبه نیز سرشماری حضوری در ۶۷۱ حوزه آغاز می شود.

همکاری ۲۳۷ آمارگیر در سرشماری حضوری

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان‌جنوبی اضافه کرد: از این میزان ۳۳۹ حوزه شهری و ۳۲۲ حوزه نیز روستایی است.

ضامن با اشاره به همکاری ۲۳۷ آمارگیر در سرشماری امسال نفوس و مسکن استان، بیان داشت: این افراد در قالب ۳۸ گروه به حوزه های مختلف اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: در راستای تجهیزات مورد نیاز برای انجام سرشماری حضوری تاکنون ۲۵۸ تبلت تامین شده است.