به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، آیت یاسمی برنامه‌های هفته تربیت بدنی در این شهرستان را اعلام کرد و گفت: ۲۶ مهر ماه هفته تربیت بدنی و ورزش است و این شهرستان برنامه‌های ورزشی مختلفی و متنوعی در این ایام در نظر گرفته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیروان گفت: به همین مناسبت از بیست و ششم مهر ماه لغایت دوم آبان ماه ورزش صبحگاهی، مسابقات ورزشی، مسابقات فرهنگی، غبارروبی مزار شهدا و برگزاری همایش بازی‌های بومی و محلی در هر دو بخش آقایان وبانوان در تمام رده‌های سنی مختلف برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در اولین روز این هفته ورزش صبحگاهی و مسابقات دارت ویژه کارکنان در محل پارک کوثر و سالن ورزشی لومار برپا می‌شود و افزون بر این همایش پیاده روی دانش‌آموزی از مسیر لومار به سمت محله درویشان، مسابقه فوتسال ۴ جانبه رده نوجوانان، همایش پیاده روی بانوان و غبارروبی مزار شهداء، دوچرخه‌سواری نونهالان و نوجوانان، همایش بازی‌های بومی و محلی کارکنان بانوان ادارات و حضور پر رنگ کارکنان، هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران در نماز جمعه از اهم برنامه‌های ویژه این هفته در این شهرستان است که در دستور کار قرار دارد.