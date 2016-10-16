  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

همایش بازی‌های بومی و محلی در سیروان برگزار می شود

همایش بازی‌های بومی و محلی در سیروان برگزار می شود

ایلام-رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیروان از برگزاری همایش بازی‌های بومی و محلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، آیت یاسمی برنامه‌های هفته تربیت بدنی در این شهرستان را اعلام کرد و گفت: ۲۶ مهر ماه هفته تربیت بدنی و ورزش است و این شهرستان برنامه‌های ورزشی مختلفی و متنوعی در این ایام در نظر گرفته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیروان گفت: به همین مناسبت از بیست و ششم مهر ماه لغایت دوم آبان ماه ورزش صبحگاهی، مسابقات ورزشی، مسابقات فرهنگی، غبارروبی مزار شهدا و برگزاری همایش بازی‌های بومی و محلی در هر دو بخش آقایان وبانوان در تمام رده‌های سنی مختلف برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در اولین روز این هفته ورزش صبحگاهی و مسابقات دارت ویژه کارکنان در محل پارک کوثر و سالن ورزشی لومار برپا می‌شود و افزون بر این همایش پیاده روی دانش‌آموزی از مسیر لومار به سمت محله درویشان، مسابقه فوتسال ۴ جانبه رده نوجوانان، همایش پیاده روی بانوان و غبارروبی مزار شهداء، دوچرخه‌سواری نونهالان و نوجوانان، همایش بازی‌های بومی و محلی کارکنان بانوان ادارات و حضور پر رنگ کارکنان، هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران در نماز جمعه از اهم برنامه‌های ویژه این هفته در این شهرستان است که در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 3796619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه