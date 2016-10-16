۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

فرماندار زابل:

ثبت نام اینترنتی در طرح سرشماری باعث کاهش هزینه ها خواهد شد

زابل - فرماندار زابل گفت: ثبت نام اینترنتی در طرح سرشماری باعث کاهش هزینه های بیت المال و تسریع در انجام این طرح سودمند خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری در جلسه با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان زابل که با محوریت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ برگزار شد، اظهار داشت: شهروندان گرامی ما مردمی متمدن هستند و نشان داده اند که هرگاه  نیاز به همکاری و کمک آنها در مسیر اعتلای ایران اسلامی باشد با دل و جان در کنار نظام و دولت هستند.

فرماندار ویژه شهرستان زابل افزود: شهرستان زابل و در واقع مرکز دارالولایه سیستان از لحاظ جدول آماری ثبت نام اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن فعلا در قعر جدول و شهرهای جنوب استان در صدر این جدول قرار دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی که شهروندان گرامی نیز از آن برخوردار و بهره مند هستند و حداقل درهر خانواده  یک سیستم رایانه خانگی، لپ تاپ، اسمارت فون و یا تلفن همراه هوشمند وجود دارد، انتظار می رود تا مردم فرهیخته و متمدن ما بیش از پیش اهتمام ورزند و با ثبت نام اینترنتی در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ بار دیگر نشان دهند که هر جا پای ترقی و  توسعه کشور عزیزمان درمیان باشد با خلوص نیت در این راه گام بر می دارند.

فرماندار زابل خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فقط سه روز تا پایان مهلت ثبت نام اینترنتی سرشماری باقی مانده است، نیاز است تا شهروندان گرامی با همتی جهادی و مثال زدنی در طرح اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبت نام کنند و با این اقدام باعث ارتقاء جایگاه شهرستان زابل در جدول آماری استان و نیز قرار گرفتن در رده های بالای این جدول شوند.

معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل اظهار داشت : ثبت نام اینترنتی باعث کاهش هزینه های بیت المال و تسریع درانجام این طرح سودمند خواهد شد.

ناظری تصریح کرد : همانطور که پیش از این هم اعلام کرده بودیم، تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند تا برای اجرای این طرح ، از تمامی ظرفیت های موجود خویش استفاده کنند و برای کارکنان و کسانی که با این مجموعه ها در ارتباط هستند زمینه ثبت نام آنها را در اداره مطبوع خود فراهم آورند.

