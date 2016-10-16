براتعلی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا دوشنبه ۲۵ مهرماه جاری، وزیر آموزش‌وپرورش به‌منظور سخنرانی در کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی حضور می‌یابد.

وی افزود: از برنامه‌های دیگر سفر وزیر آموزش‌وپرورش به خراسان شمالی پس از اتمام مراسم به‌منظور افتتاح پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری با حضور در محل سالن ورزشی امید هم‌زمان از ۵۰ پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی با ۱۷۰ کلاس درس بهره‌برداری خواهد کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بابیان اینکه خراسان شمالی ۴۱۷ شهید دانش‌آموز و ۷۱ معلم شهیدت قدیم انقلاب کرده است، تصریح کرد: نخستین شهید استان شهید دانش‌آموز حسن‌آبادی و آخرین شهید استان معلم شهید جانباز ۷۰ درصد سید سعید موسوی بوده است.