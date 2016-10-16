  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

۲۰۰ میلیارد پروژه در بخش آب و فاضلاب لرستان اجرا می‌شود

۲۰۰ میلیارد پروژه در بخش آب و فاضلاب لرستان اجرا می‌شود

خرم آباد- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از اجرای ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در این حوزه طی امسال خبر داد.

حمید رضا کرموند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به برنامه های سالجاری شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان اظهار داشت: در این راستا بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اجرای ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه آب و فاضلاب در استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آب به عنوان مایه حیات و زندگی دارای اهمیت بسیار زیادی است گفت: با این وجود ما امروز با بحران آب مواجه هستیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با بیان اینکه در گذشته از نزولات آسمانی در تامین آب لرستان کمتر استفاده می شد ادامه داد: این نزولات آسمانی تبدیل به سیل می شد و حتی خسارت هایی نیز برای استان به بار می آورد.

کرموند با بیان اینکه تا کنون هیچ شهری از لرستان از طریق آب سدها آبرسانی نشده است عنوان کرد: با شروع کار دولت تدبیر و امید شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان سیاست و برنامه آب سالم و پایدار برای شهرهای استان را دنبال کرده و در این راستا به جای اینکه از یک منبع آب شرب در شهرها استفاده کنیم به دنبال چند منبع رفته ایم و موفقیت هایی نیز در این زمینه داشته ایم.

وی بیان داشت: در این راستا استفاده از آب سدهای «کمندان» برای شهرستانهای الیگودرز و ازنا، سد «تاج امیر» برای شهرستان نورآباد، سد «آبسرده» برای شهرستان بروجرد، سد «مخملکوه» برای شهرستان خرم آباد و همچنین مهار آب رودخانه کشکان یا سیمره برای شهرستان کوهدشت را در دستور کار قرار داده ایم.

کد مطلب 3796642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه