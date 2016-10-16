حمید رضا کرموند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به برنامه های سالجاری شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان اظهار داشت: در این راستا بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اجرای ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه آب و فاضلاب در استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آب به عنوان مایه حیات و زندگی دارای اهمیت بسیار زیادی است گفت: با این وجود ما امروز با بحران آب مواجه هستیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با بیان اینکه در گذشته از نزولات آسمانی در تامین آب لرستان کمتر استفاده می شد ادامه داد: این نزولات آسمانی تبدیل به سیل می شد و حتی خسارت هایی نیز برای استان به بار می آورد.

کرموند با بیان اینکه تا کنون هیچ شهری از لرستان از طریق آب سدها آبرسانی نشده است عنوان کرد: با شروع کار دولت تدبیر و امید شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان سیاست و برنامه آب سالم و پایدار برای شهرهای استان را دنبال کرده و در این راستا به جای اینکه از یک منبع آب شرب در شهرها استفاده کنیم به دنبال چند منبع رفته ایم و موفقیت هایی نیز در این زمینه داشته ایم.

وی بیان داشت: در این راستا استفاده از آب سدهای «کمندان» برای شهرستانهای الیگودرز و ازنا، سد «تاج امیر» برای شهرستان نورآباد، سد «آبسرده» برای شهرستان بروجرد، سد «مخملکوه» برای شهرستان خرم آباد و همچنین مهار آب رودخانه کشکان یا سیمره برای شهرستان کوهدشت را در دستور کار قرار داده ایم.