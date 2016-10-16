رکورد مشارکت در سرشماری اینترنتی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیدعلی پارسا با بیان اینکه رکورد مشارکت در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۹۵ شکسته شد، گفت: به این ترتیب تاکنون ۶ میلیون و ۲۱۰ هزار خانوار در این طرح ملی مشارکت کرده‌اند .

رئیس مرکز آمار ایران افزود: استان‌های سمنان، خراسان‌جنوبی، بوشهر، هرمزگان، یزد، سیستان و بلوچستان، کردستان و مازندران از هدف تعیین‌شده برای آنها عبور کردند .

وی با اشاره به اینکه به قید قرعه به هزار نفر از ثبت‌نام کنندگان اینترنتی سرشماری جوایز یک میلیون تومانی اهدا خواهد شد، افزود : تاکنون ۵۰۰ برنده این جوایز، قرعه‌کشی شده‌اند و قرار است امروز ۱۰۰ نفر دیگر از این برندگان مشخص شود .

پارسا تاکید کرد: از هموطنان درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای آخر موکول نکنند.