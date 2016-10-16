مصطفی چایچی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسابقات پیست در سطح آسیا و جهان نسبت به رقابت های جاده کمتر است و ما با برریس رقابت های داخل قاره ای آسیا حضور در دو کاپ هند و تایلند را برای رکاب‌زنانمان برنامه ریزی کردیم. هدف از حضور در این رقابت ها افزایش انگیزه و شناخت بچه ها بود. رکاب‌زنان محک خوبی خوردند و ما نیز به هدفمان یعنی بیشتر شدن شناخت آنها برای انجام کار گروهی با هم رسیدیم.

وی با بیان اینکه رکاب زنان در کاپ تایلند صاحب ۱۱ مدال شدند، گفت: ما در کاپ هند ۳ ورزشکار سرعتی و در کاپ تایلند با ۱۵ نفر از جمله تیم بانوان راهی رقابت ها شدیم. مدال‌های خوبی هم گرفتیم. یک طلا، ۶ نقره و ۴ برنز حاصل تلاش ورزشکارانمان بود، سه ورزشکار ما در تایلند به فینال رسیدند که در یکی از روزها به دلیل هوای بارانی شانس ۲ طلای ما تبدیل به نقره شد با این حال هماهنگی و آمادگی بچه ها بسیار خوب بود.

مدیر تیم های ملی دوچرخه‌سواری خاطرنشان کرد: هدف ما برای اجرای برنامه های تمرینی و اردوها آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای پیست در بهمن ما و در کشور هند است. به زودی اردوهای مرحله جدید شروع می شود. در این مدت باقی مانده اردوها یا در تهران و شاید اهواز برنامه ریزی کنیم، در کنار آن با سازمان لیگ هماهنگ کرده ایم تا رقابت های لیگ پیست را در این مدت برگزار کنند. در این مدت دو مرحله لیگ نیز برگزار می شود که رکاب‌زنان فرصت رقابت و تمرین و آمادگی بیشتری را پیدا خواهند کرد.

چایچی در مورد اینکه آیا برنامه برون مرزی دیگری هم برای رکاب‌زنان تدارک دیده خواهد شد یا خیر هم گفت: قطعا دنبال این مساله هستیم ما دنبال این هستیم که یک اردو قبل از مسابقات قهرمانی آسیا در هندوستان برپا کنیم به نظرم شرایط پیست هند خوب بود و مسابقات هم که قرار است در این کشور برگزار شود. پیست دوچرخه‌سواری هندوستان چوبی است و مطمئنا اگر بتوانیم قبل از رقابت ها در این پیست تبدیل کنیم به سودمان تمام می شود.

وی با بیان اینکه از نتایج رکاب‌زنان راضی است اما باز هم منتقدان از روند و نتایج ملی‌پوشان انتقاد می کنند، گفت: عملکرد رکابزنان پیست در این دو کاپ خوب بود در کنار آن رکاب‌زنان جاده ای در مسابقات قهرمانی جاده جهان هم بسیار خوب ظاهر شدند. ما هر نتیجه ای بگیریم منتقدان از ما انتقاد می کنند هر فردی هم که انتخاب می شود باز هم از انتخاب نفرات انتقاد می‌کنند. ظاهرا مشکل نتیجه رکاب زنان نیست مشکل من چایچی هستم!

مدیر تیم های ملی دوچرخه‌سواری تصریح کرد: کسانی که انتقاد می کنند، دنبال مسائل شخصی‌یشان هستند. می گفتند من قرار است پسرم را به المپیک برزیل ببرم، اما حتی وی در اردوهای تیم ملی المپیک هم حاضر نبود. همینطور قرار بود پسرم به رقابت های قهرمانی جهان در قطر برود، اما در آخرین لحظات به این رقابت ها هم اعزام نشد.