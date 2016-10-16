۵ تن مرغ غیر قابل مصرف در قزوین معدوم شد

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عنایت به گزارش های رسیده مبنی بر نگهداری محموله ای از مرغ با بوی نامطبوع در سردخانه یکی از فروشگاههای زنجیره ای، بازرسان اداره دامپزشکی شهرستان قزوین برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند که با محموله ای به وزن ۵ هزار و ۲۰۰ کیلو گرم مرغ تاریخ گذشته مواجه شده و سردخانه مذکور را پلمپ کردند.

وی تشریح کرد: پس از تنظیم صورتجلسه پرونده واحد برای اقدام قضایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که در نهایت با عنایت به گزارش دامپزشکی مبنی بر غیر قابل مصرف بودن محموله توقیفی، تعزیرات حکومتی استان دستور به معدومسازی محموله را داد که رای صادره روز گذشته اجرا شد.