خبرگزاری مهر -گروه هنر: مریم جلالی مدیر پردیس سینمایی ملت دارای دکترای مدیریت فرهنگی است و تاکنون مسئولیت‌هایی چون مدیر و طراح برنامه شبکه جوان رادیو، مدیر گروه خانواده رادیو ایران، مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران، سردبیر برنامه «چهارراه جوانی» شبکه جوان رادیو، سردبیر مجله «دختران»، مدیر گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو سیما را به عهده داشته است. با جلالی در گفتگویی صمیمی به بحث و بررسی مدیریت فرهنگی پرداختیم و از نظرات وی جویا شدیم.

بخش اول گفتگو با مریم جلالی کارشناس رسانه به تعریف قالب‌های مختلف برنامه سازی و استفاده از قالب ترکیبی برای برنامه‌های گفتگومحور اختصاص داشت. در این بخش جلالی به این مهم اشاره کرد که در تولیدات ما سه عامل خط مشی، برنامه ریزی و برنامه جای مشخصی ندارند و معمولاً با هم تداخل پیدا می‌کنند. وی همچنین درباره حضور در رادیو تلویزیون و از ابتدای پست مدیریتی خود تا امروز سخن گفت. جلالی در ادامه این گفتگو به مدیریت توزیع و بسامد برنامه‌ها اشاره کرد و به توضیح این نکته پرداخت که امروزه دیگر چیزی به نام مخاطب وجود ندارد بلکه همه کاربر محسوب می‌شوند.

مریم جلالی که این روزها مدیریت پردیس سینمایی ملت را به عهده دارد معتقد است فرقی نمی‌کند مدیریت فرهنگی در مطبوعات باشد یا رسانه یا سینما بلکه قرار گرفتن در هرکجای این منظومه می‌تواند در ایجاد همگرایی کاربردی باشد.

وی همچنین درباره تفاوت مدیریت زنان و مردان نکات قابل توجهی را مطرح کرد که مشروح بخش دوم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

* عرضه و تقاضا بین رسانه و مخاطب را در حوزه برنامه‌های ترکیبی چگونه تبیین می‌کنید؟

- با اینکه مخاطب تنوع‌طلب دوست ندارد قالب ثابت بببیند ولی چون فرم گرایی در تلویزیون اتفاق افتاده باعث شده از محتوا فاصله بگیریم و بیشتر به رنگ و لعاب برنامه‌ها توجه کنیم در صورتی که معتقدم اگر محتوای تازه ای برای گفتن وجود داشته باشد ما با یک قالب خیلی ساده هم می‌توانیم آن را منتقل کنیم. باید حواس مان باشد وقتی از برنامه ترکیبی حرف می زنیم به یک ظرف اشاره می‌کنیم نه مظروف و این ابزاری است که می‌تواند در خدمت هر محتوا و هدفی باشد.

آنچه که باید در رسانه ما مدیریت شود مدیریت توزیع و بسامد برنامه هاست. مثلاً ناگهان تعدد برنامه‌های گفتگومحور بالا می‌رود مثل این روزها که حضور تماشاگر در برنامه‌های متعدد بالا رفته بدون اینکه کسی از اینها بپرسد هدف از حضور مردم در برنامه چیست. اگر در خدمت هدف باشد جای تحسین دارد اما غیر از این فقط عادت ساختاری محسوب می‌شود. به قول نادر ابراهیمی یک اثر باید اول خلق شود و بعد در طبقه بندی قرار بگیرد اما ما دقیقاً برعکس عمل می‌کنیم و طبقه بندی‌هایی داریم که بر اساس آن محتوا تولید می‌کنیم.

* جدا از بحث قالب برنامه‌ها به نظر شما چرا میزان تاثیرپذیری مخاطبان از برنامه‌ها کم شده است؟

- امروزه دیگر چیزی به نام مخاطب نداریم بلکه مقابل ما کاربر وجود دارد. حال اگر برای کاربر کاری تعریف کردیم وارد حوزه میدانی ما می‌شود اگر نه ارتباطی شکل نمی‌گیرد چون دیگر مخاطبی که پیام به سمتش شلیک می‌شد وجود ندارد. تبدیل مخاطب به کاربر، چند رسانه‌ای بودن را ایجاب می‌کند. کاربر متفکر انتخاب گر است به همین خاطر وقتی شبکه‌های مختلف را مرور می‌کند کانال تلویزیونی باید یک چیزکی داشته باشد که مخاطب به دیدنش ترغیب شود و از آن رد نشود. حتی رادیو هم اگر برنامه جذاب داشته باشد مخاطب پیدا می‌کند. در واقع باید مخاطب احساس کنند در برنامه‌ای که می بیند یا می‌شنود سهم دارد.

امروزه دیگر چیزی به نام مخاطب نداریم بلکه مقابل ما کاربر وجود دارد. حال اگر برای کاربر کاری تعریف کردیم وارد حوزه میدانی ما می‌شود اگر نه ارتباطی شکل نمی‌گیرد چون دیگر مخاطبی که پیام به سمتش شلیک می‌شد وجود ندارد * با این حساب شما معتقدید رادیو همچنان یک رسانه تاثیرگذار محسوب می‌شود.

- تلویزیون اثر آبشاری دارد اما رادیو اثر جویباری دارد و ذره ذره تاثیر می‌گذارد. رادیو رسانه مزاحمی نیست و اثرگذاری خودش را در طول زمان نشان می‌دهد فقط باید کارکردهای اختصاصی آن را پیدا کنیم. الان تلویزیون هم با وجود رسانه‌های نوین مثل قدیم مخاطب ندارد.

* به طور کل برای تولید یک برنامه موثر توجه به چه جنبه‌هایی در اولویت هستند؟

- در نظر گرفتن سه گانه کارشناس، مخاطب و سیاستگذار اصل مهم برنامه ریزی است ولی حواس مان باشد این مثلث متساوی الاضلاع نیست و نمی‌توانیم بگوید همه اینها به یک اندازه اند بلکه بر اساس شرایط متفاوت عمل می‌کنند. ما برنامه‌هایی می‌بینیم که فقط مخاطب می‌پسندد اما سیاستگذار نمی‌پسندد و کارشناس هم قبول ندارد و برنامه‌هایی هستند که سیاستگذار به آن تمایل دارد اما مخاطب درکی از آن ندارد و طلب نمی‌کند. در این بین هدف گذاری خیلی موثر است.

به طور کل غلبه مهندسی بر برنامه سازی درست نیست. ما باید کمی با فضای موجی برنامه بسازیم و منعطف‌تر باشیم چیزی که به عقیده من «آنِ» برنامه سازی نام دارد. برنامه باید آن داشته باشد اگر همه عوامل با اعتقاد قلبی کار بسازند هیجان لازم به برنامه تزریق می‌شود ولی نمی‌توان به مجری دیکته کرد که این حرف را بزند بدون اینکه به آنچه می‌گوید معتقد باشد.

در نظر گرفتن سه گانه کارشناس، مخاطب و سیاستگذار اصل مهم برنامه ریزی است ولی حواس مان باشد این مثلث متساوی الاضلاع نیست و نمی‌توانیم بگوید همه اینها به یک اندازه اند * چه برنامه‌ای را می‌توان در این مورد مثال زد؟

- «خندوانه» اگر به این جایگاه نزد مردم می‌رسد چون اعتقاد اساسی تیم برنامه سازی به مقوله شادی است و وقتی تلخ‌ترین موضوعات را هم بررسی می‌کند رویکرد ابتهاج به خود می‌گیرد و نشان می‌دهد تمام برنامه ریزی تیم شان به سمت تحقق هدف است.

«نود» هم اگر موفق است چون تمام ارکان برنامه به قیمومیت این کار در راستای کانسپتی به نام فوتبال اعتقاد دارند و می‌خواهند تمام اسباب بزرگی‌اش فراهم شود.

* این روزها به خاطر تعدد برنامه‌های گفتگومحور، تلویزیون تبدیل به یک رسانه پرحرف شده است. چقدر این نکته را قبول دارید؟

- یادمان باشد اگر هدف ما جذب مخاطب است نمی‌توان به هر قیمت این کار را کرد. ما باید مخاطب را با خودمان همراه کنیم. پرحرف شدن تلویزیون هم دلایل مختلفی دارد یکی اینکه ما برای تبدیل اندیشه به کلام بیشتر تبحر داریم تا اندیشه به تصویر. از طرفی سواد رسانه‌ای مخاطب ما هم در مسیر اول ورزیدگی بیشتری دارد یعنی وقتی پیام را تبدیل به حرف می‌کنیم انگار خیال مان راحت تر است که مخاطب متوجه می‌شود تا اینکه با زبان تصویر مطلبی را انتقال دهیم. البته این نگاه حداقلی به مخاطب است که فکر می‌کنیم امکان دارد بیننده متوجه منظور ما نشود. از طرفی تصویرسازی اندیشه و مفهوم کار سختی است.

* زمان مسئولیت تان در رسانه ملی برای جذب مخاطب چه نکاتی مدنظرتان بود؟

- به قول آقای حسن خجسته از معاونان پیشین سازمان صدا و سیما در هنجار رسانه‌ای جمهوری اسلامی، مخاطب دوست ماست. ما مخاطب را مشتری نمی‌بینیم که هر چیزی را به او بفروشیم. این جمله برای من خیلی مهم بود و سعی کردم در طراحی برنامه‌هایم به این موضوع اهمیت دهم که هر برنامه‌ای باید بتواند دوستانی داشته باشد. هرچند که ما آنقدر به گزاره‌های مختلف فکر کردیم دیگر مخاطب از یادمان رفته است، اما اولویت اگر دوستیابی رسانه‌ای باشد تمام تدارکی که راستای تامین میل، نیاز و مصلحت برای مخاطب می‌بینید به نتیجه می‌رسد.

در هنجار رسانه‌ای جمهوری اسلامی، مخاطب دوست ماست. ما مخاطب را مشتری نمی‌بینیم که هر چیزی را به او بفروشیم * گاهی اوقات تب یک موضوع فراگیر می‌شود مثل استفاده از قالب فرهنگی. چه بخشی از سازمان باید این مهم را مدیریت کند؟

- آن چه که شما از آن به عنوان تب یاد می‌کنید من نامش را مُد می‌گذارم. همه اینها باید در مدیریت فرهنگی طراحی شود؛ جایی که ما معمولاً در آن ضعف داریم. در دوره‌ای ذوق زده یک ژانر می‌شویم که تا می‌بینیم خوب جواب داد همه به سمت آن هجوم می بریم. این یعنی در مدیریت، توزیع مناسب نداریم و معمولاً برای استفاده از لحن یا قالب‌های خاص جای علت وجودی خالی است. اگر این سوال را از خودمان بپرسیم که به چه علت باید این آیتم یا برنامه تولید شود در طراحی رسانه‌ای موفق تر خواهیم بود. ما دچار آسیب‌های مختلفی هستیم و سواد رسانه‌ای مان را بالا نمی بریم و همین باعث می‌شود همه چیز را در رسانه ملی پخش کنیم. این مساله باید اصلاح شود و مدیر آگاه باشد که مثلاً این برنامه را نباید تولید کند و روی آنتن ببرد چون کارکردی ندارد و اصلاً بهتر است موسیقی پخش کند.

به نظر من حتی برای هدف نباید ارزش گذاری کرد. من گاهی فقط برای اینکه یک مفهومی مطرح شود برنامه‌ای پخش کردم. آنچه مهم است اینکه رسانه نباید اسیر مد شود. باید هنر این را داشته باشیم که در تولید برنامه به سه وجه سیاستگذار کارشناس و مخاطب توجه کنیم تا بر اساس مُد تصمیم نگیریم. مثلاً قابل توجه است که یک مجری خانم مسن بیاید و با زبانی ساده پیام دهد اما می‌بینیم بعد از آن چند برنامه دیگر می آیند که برای اجرا از یک خانم مسن استفاده می‌کنند و دیگر یادشان می‌رود یک روز این اتفاق بر اساس هدفی شکل گرفته که به مرور هدف فراموش شده و تنها شکلش مانده است.

* اوضاع اقتصادی تلویزیون را چطور می‌بینید؟

- رسانه ملی در حال حاضر از حالت نان خوری به نان آوری تغییر ماهیت می‌دهد و این خوب است که اعتباراتش را خودش جذب کند.

* این مساله چقدر در تولید محتوا تاثیرگذار است؟

- در این راستا چگونه مدیریت کردن در همان بحث فرهنگ مدیریت یا مدیریت فرهنگی اهمیت بسزایی دارد. نگاه فرهنگی نداشتن باعث نگاه مهندسی و خط تولید می‌شود یعنی دیگر انعطاف معنی ندارد. وقتی فرهنگ را مدیریت می‌کنید مدیر تام الاختیاری می‌شوید که فکر می‌کند باید همه چیز داشته باشد ولی فرهنگی مدیریت کردن یعنی این انعطاف در شما وجود دارد که بر اساس شرایط تصمیمی بگیرید.

وقتی فرهنگ را مدیریت می‌کنید مدیر تام الاختیاری می‌شوید که فکر می‌کند باید همه چیز داشته باشد ولی فرهنگی مدیریت کردن یعنی این انعطاف در شما وجود دارد که بر اساس شرایط تصمیمی بگیرید * با توجه به غنای فرهنگی و اهمیت دادن به ارزش‌های اسلامی ما نباید در تلویزیون با مشکل محتوا روبه رو باشیم. با اینکه این سوژه‌های غنی دستمایه تولید برنامه‌های متفاوت هستند چرا ما با ریزش مخاطب روبه رو می‌شویم؟

- برای تولید یک اثر قابل اعتنا باید پیام درست داشته باشیم که در این بخش اشباعیم یعنی آنقدر محتواهای خوب و زیرساخت‌های فرهنگی متفاوت و غنی داریم که در این حوزه مشکلی نخواهیم داشت. کمبود ما در چگونه مطرح کردن موضوع و چرایی طرح آن است. اگر این دو مورد روشن شود برنامه‌های خوبی به تولید می‌رسد. ما مدل مفهومی درستی برای تبدیل این محتوا به ساختار مناسب نداریم. تناسب ظرف و مظروف هم نداریم یعنی یک ظرفی طراحی می‌کنیم و چون خوش مان می‌آید همه چیز در آن می‌ریزیم.

* به هر حال باید برای این مساله راه حلی وجود داشته باشد.

- یکی از راه‌هایی که می‌توان این مساله را حل کرد این است که فکر می‌کنم با توجه به هنجار رسانه‌ای، باید آزمون و خطاهایمان را انجام دهیم و برای نجات بخشی از تکرار تعامل کنیم و به مخاطب سهم بدهیم. مخاطب باید در جریان باشد اما می‌بینیم که برخی برنامه‌ها در جریان زندگی مردم نیستند و بود و نبودشان اهمیتی برای بیننده ندارد. تو می‌توانی این برنامه را ده سال آینده بسازی یا اصلاً نسازی. باید کاری تولید کنیم که با توجه به شناخت نیاز مخاطب در جریان زندگی روز مردم باشد و بر اساس آن برنامه را رنگ آمیزی کنیم. ما باید یک سبد رسانه‌ای مناسب تهیه کنیم که همه از هر قشری در هر دایره و نیازی بتواند به آن مراجعه کند.

* رابطه معکوس فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای با کم کاری تلویزیون را چطور می‌بینید؟ این روزها کاهش کیفیت آثار تلویزیونی باعث شده چشم بیننده به شبکه‌های فعال خارج از کشور خیره بماند.

- فقط کم کاری تلویزیونی نیست و چند عامل در این موضوع دخالت دارد. همانطور که گفتم مخاطب امروز انتخاب گر است و برای انتقال پیام‌های موثر، برنامه‌های ترکیبی بهتر جواب می‌دهد.

من معتقدم سریال سازی و برنامه‌های نمایشی در کشور ما مثل سرمایه گذاری در خودرو است. هیچوقت خودروهای ما به پای تولیدات جهانی نمی‌رسد ولی اگر در بخش کشاورزی (برنامه‌های گروه ج و د) سرمایه گذاری کنیم خیلی می‌توانیم موفق تر باشیم. قدرت رقابت ما در بخش‌های غیر نمایشی خیلی بیشتر است کما اینکه می‌بینیم یکی از شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای کار نمایشی ندارد ولی با استفاده از ظرفیت‌های تصویری با رسانه ملی رقابت می‌کند و موفق است. ما ضعف روایت داریم و اگر سنت قصه گویی در رسانه حفظ می‌شد الان حس نمی‌کردیم تلویزیون پرگویی می‌کند. قصه گویی در برنامه‌های رادیو، تلویزیون و سینما کمرنگ است این حرکت روایی قصه‌های ما بهترین فانوس برای پیدا کردن کارکرد رسانه‌ای خواهد بود.

ما ضعف روایت داریم و اگر سنت قصه گویی در رسانه حفظ می‌شد الان حس نمی‌کردیم تلویزیون پرگویی می‌کند. قصه گویی در برنامه‌های رادیو، تلویزیون و سینما کمرنگ است این حرکت روایی قصه‌های ما بهترین فانوس برای پیدا کردن کارکرد رسانه‌ای خواهد بود * یک زمانی شبکه‌های ما در حال تخصصی شدن بودند و برای خود شناسنامه تعریف می‌کردند. فکر می‌کنید این ایده چقدر در اجرا درست عمل کرده است؟

- هویت کلی برنامه در یک شبکه بسیار مهم است و ما باید تعریف درستی از هر شبکه داشته باشیم مثلاً شبکه سه اگر شبکه جوان نام دارد باید تداعی‌کننده جوانی سرحال و به روز باشد. ما محصولات ارزنده‌ای داریم که در بسته بندی خوب ارائه نمی‌دهیم. گاهی اوقات جدول پخش‌های مان هم مشکل دارد. چینش برنامه‌های ما درست نیست و به قبل و بعد آن در کنداکتور فکر نمی‌کنیم. یکی از نکات قابل توجه پرداخت درست به هویت زیرساختی است. متاسفانه هویت شبکه‌های ما خیلی مشخص نیست. نه زمان شوخ طبعی شان معلوم است نه پیام رسان بودن شان.

* در یک نگاه کلی به تصمیمات مدیریت فرهنگی به نظر می‌رسد مخاطب اولویتی برای رسانه ملی ندارد و تلویزیون بیشتر به انتقال اهداف خود مشغول است.

- سه استراتژی برنامه سازی در کل دنیا داریم با عنوان‌های محصول محور، مشتری محور و سازمان محور. برنامه‌های سازمان‌محور مثل محصول شبکه‌های دولتی است که کاری ندارد مخاطب کیست و چه کیفیتی دارد فقط می‌خواهد که این برنامه را پخش کند. شبکه‌های محصول محور که غالباً در اروپا مشاهده می‌شود به تولید فکر می‌کنند. هر برنامه‌ای را پخش نمی‌کنند و برای شان کیفیت تولید در اولویت قرار دارد. شبکه‌های مخاطب محور هم که بیشتر در آمریکا نمود دارد هرچه را مخاطب بخواهد تولید می‌کنند و این تولیدات در هر ژانری اتفاق می‌افتد.

ما در رسانه ملی ترکیبی از هر سه هستیم. گاهی اقتضائات سازمانی و نهادهای حاکمیتی مهم است. گاهی مخاطب را در نظر می‌گیریم و گاهی توجه مان به محصول است. اگر این سه گانه درست جا بیفتد می‌توانیم ادعا کنیم هنجار رسانه‌ای جمهوری اسلامی متفاوت است. در واقع همگرایی بین هدف برنامه، مدیر گروه و مدیر شبکه باید مشخص باشد تا به یک پیکره ثابت فرهنگی برسیم.

به طور کل هرچه هدف ما شفاف‌تر باشد راه‌های رسیدن به آن محقق تر است ضمن اینکه هیجان برنامه ساز در تولید یک کار جوششی اهمیت دارد. به عنوان مثال برنامه «از لاک جیغ تا خدا» با عشق یک عده‌ای ساخته می‌شود که شاید عده‌ای آن را نپسندند اما به خاطر عشقی که در آن تجلی دارد همه آن را به رسمیت می‌شناسند حتی کسی که با مفهومش ارتباط برقرار نمی‌کند.

* کمی هم از احوال این روزهای تان بگویید. بعد از حضور در پیکره سازمانی فرهنگی همچون صدا و سیما تجربه مدیریت پردیس سینمایی ملت چطور است؟

- من سردبیری مجله «دختران» را هم تجربه کردم و به نظرم خیلی فرقی نمی‌کند کجای منظومه رسانه‌ای باشم. بودن در رادیو، تلویزیون، نشریات یا سینما همه مبتنی بر این است که بتوانید با در نظر گرفتن سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی همگرایی ایجاد کنید. برای من جذاب است ببینم مخاطبی که دیروز برایش برنامه می‌ساختم امروز در راهروهای پردیس ملت قدم می‌زند و این ارتباط چهره به چهره با مخاطب به من کمک می‌کند که ایده‌های جدیدتری پیدا کنم. اگر تفکر خط تولیدی را از مدیریت فرهنگی بگیریم و تفکر موجی و سیال جوششی را جایگزین کنیم فرقی نمی‌کند کجای این منظومه نشسته باشیم.

* چه آینده‌ای را برای این چارچوب فرهنگی در نظر دارید؟

- ترکیب سازه پردیس ملت با موضوع سینما بلندپروازی هر مدیری را تحریک می‌کند و من این دیوارهای سیمانی را پر از ایده می بی نم و دلم می‌خواهد بتوانم همان مغناطیسی باشم که براده‌های آهن فرهنگی و هنری همه رشته‌ها را در رابطه سینما جذب کنم تا این مکان تبدیل به قلب تپنده ای شود که سلول‌های هنری را بارور می‌کند. از همه اهالی هنر خواهش می‌کنم پردیس ملت را جایی برای تحقق ایده‌های شان بدانند. این دیوارها، راهروها، سالن‌ها و گالری همه ظرفی برای مظروف کلانی به نام هنر است که از قلب تپنده سینما نشات می‌گیرد و می‌تواند ما را اقناع فرهنگی کند. تمام تلاشم را برای تحقق ایده‌های مختلف می‌کنم. پردیس ملت در حوزه هنر حجمی و هنرهای مفهومی خیلی جای کار دارد. تمام تلاشم این است که پردیس سینما گالری ملت به پاتوق فرهنگی تبدیل شود.

ترکیب سازه پردیس ملت با موضوع سینما بلندپروازی هر مدیری را تحریک می‌کند و من این دیوارهای سیمانی را پر از ایده می بی نم و دلم می‌خواهد بتوانم همان مغناطیسی باشم که براده‌های آهن فرهنگی و هنری همه رشته‌ها را در رابطه سینما جذب کنم تا این مکان تبدیل به قلب تپنده ای شود که سلول‌های هنری را بارور می‌کند شهرداری با این سازه به عنوان نگین و «پردیسِ سینما گالریِ ملتِ سازمانِ فرهنگی هنریِ شهرداریِ تهران» دایره‌های تو در تویی هستند که مسیر را برای ما روشن می‌کند تا هویتی که اینجا دارد در قالب یک پاتوق فرهنگی که می‌تواند سینما را با طعم‌های مختلف نقاشی مجسمه سازی روانشناسی مدیریت و … معرفی کند، نمایان شود. همه ایده‌ها باید به یک پدیده تبدیل شود. این پدید قسمت عمده اش خود سازه پردیس ملت است که سازه‌ای منحصر به فرد محسوب می‌شود و من برای خودم فرصت منحصر به فردی می بی نم که تجربه مدیریت فرهنگی گذشته در عرصه صوت و تصویر را در یک نهاد فرهنگی به کار بگیرم.

* و در آخر اینکه بحث مدیریت زنان در حوزه‌های فرهنگی همیشه مورد توجه رسانه و مردم بوده است. شما به عنوان بانویی که سال‌ها مدیریت فرهنگی را تجربه کردید، تفاوت مدیریت زنان با مردان را در چه می‌بینید؟

- من فکر می‌کنم خانواده مزیت رقابتی ما در قبال اومانیست و سوسیالیست است. ایرانی همیشه به خانواده اهمیت می‌دهد و مدیریت زنان یک شمه ای از مدیریت مادرانه شان تلقی می‌شود. مدیریت مادر در قالب مدیریت متصلب اداره یکجا نیست و کاملاً مادرانگی دارد و هر زنی در چهار وجه دخترانگی، خواهر، همسر و مادر تجلی پیدا می‌کند. من دوست دارم بیشتر از اینکه دکتر مریم جلالی باشم مادر شناخته شوم و احساس کنم برای برنامه‌هایم مادری می‌کنم. این شکل مدیریت به بالندگی بیشتر کمک می‌کند چون مادر بچه را در چارچوب نمی‌گذارد و به او اجازه می‌دهد زمین بخورد و بلند شود.

وجوه انسانی بر وجوه هرمی مدیریت غلبه دارد و من فکر می‌کنم مدیریت زنان چون مبتنی بر مادرانگی است وقتی موفق است که از قالب جنسیت فرا برود و به سطح انسانی برسد. اصل مدیریت فرهنگی بر عاطفی مدیریت کردن است و باید جولانگاه هنرمند را فراهم کنید تا در آن دایره خیال مشخص شده احساس راحتی کند و به بالندگی برسد.