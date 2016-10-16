فیلم کوتاه «فیروزه» با موضوع شهید مدافع حرم در بجنورد تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، محمدرضا علیآبادی اظهار کرد: فیروزه با موضوع شهدای مدافع حرم دریکی از روستاهای اطراف این شهر و باحال و هوایی کاملاً بومی به تصویر درآمده است.
وی افزود: نویسنده و کارگردان این فیلم، روحالله علیآبادی است که تاکنون علاوه برساخت فیلم «رقاص» در این دفتر، تصویربرداری چند فیلم کوتاه دیگر را در دفتر خراسان شمالی بر عهده داشته است.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان تصریح کرد: فیلم کوتاه «فیروزه» برای شرکت در جشنوارههای فیلم کوتاه حسنات اصفهان و جشنواره منطقهای بینالود، مشهد ارسالشده است.
گفتنی است، از ابتدای امسال تاکنون پنج فیلم به همت دفتر انجمن سینمای جوانان خراسان شمالی تولیدشده است.
نظر شما