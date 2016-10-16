بررسی گزارش اجرای برجام در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنور در گفتگو با برنامه «بدون خط خوردگی» از رادیو گفت‌وگو، با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس وزارت خارجه باید هر سه ماه یک گزارش از اجرای برجام در کشور به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه دهد گفت: براساس همین قانون کمیسیون امنیت ملی نیز موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از اجرای برجام به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به تهیه این گزارش در کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گزارش تهیه شده بعد از ظهر امروز یکشنبه به کمیسیون امنیت ملی ارائه می‌شود و بعد از تصویب کمیسیون آماده ارائه به هیأت رئیسه مجلس است تا در فرصت مناسب در صحن علنی پارلمان قرائت شود.

وی با بیان اینکه ما تلاش کرده ایم گزارش تهیه شده گزارشی واقعی و مبتنی بر حقیقت باشد، تصریح کرد: در همین چارچوب و برای تهیه این گزارش با دستگاه های ذیربط و هم‌چنین دوستان در وزارت خارجه جلساتی را داشته ایم و از دیدگاه ها و نقطه نظرات آن‌ها مطلع شده ایم.

ذوالنور با بیان اینکه ۳۵ سوال در ارتباط با برجام به صورت مکتوب ارائه شد و دوستان در وزارت خارجه آن را جواب دادند، افزود: روز شنبه آقای عراقچی در جلسه کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کرد و گزارشی از مراحل اجرای برجام و مسائل و مشکلات پیش روی آن مطرح کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی از مشکلات پیش روی اجرای برجام ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه این است که برخی از بانک های بزرگ جهانی هنوز با سیستم بانکی ایران ارتباط برقرار نکرده اند و از ترس مجازات های آمریکا حاضر به انجام مبادلات با ایران نیستند.

ذوالنور با بیان اینکه بر اساس تحریم‌های اولیه آمریکا، ما همچنان با مشکل منع معامله با دلار روبرو هستیم و هنوز این مشکل حل نشده است، خاطر نشان کرد: بر اساس همین تحریم، شرکت های خارجی که اتباع آمریکایی در آن سهم و یا حضور دارند نمی توانند با ایران وارد معامله شوند.