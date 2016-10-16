تولید و عرضه کالای خارج از استاندارد خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل استاندارد خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زندگی انسان باید رعایت شود این است که امورش در حد قابل قبولی استاندارد باشد.

وی با بیان اینکه استاندارد در جامعه امروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، افزود: وسعت و مطلوبیت واژه استاندارد تنها در تولید و عرضه کالا و اجناس نیست.

نماینده ولی فقیه با تاکید بر اینکه انسان استاندارد از کمبودهای جامعه است، گفت: اگر انسان استاندارد نباشد می‌تواند مهر استاندارد را بر کالای نامرغوب نیز بزند.

وی با اشاره به نامگذاری سال گذشته و جاری به همدلی و همزبانی و اقدام و عمل، تصریح کرد: پیامی که شخصاً از این نامگذاری احساس می‌کنم این است که شاید مقام معظم رهبری به عنوان یک کارشناس امور انسانی احساس کرده‌اند که مردم همدلی و همزبانی و عمل استاندارد را ندارند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اگر انسان درست شود همه چیز درست خواهد شد، گفت: سازمان استاندارد جایگاه و امانت بزرگی است که نفع و ضررهای دنیوی و اخروی در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه تولید و عرضه کالای خارج از استاندارد خیانت و نادرست است، اظهار داشت: در امور انسانی نیز فکر کردن، دیدن و شنیدن باید استاندارد باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مسئله استاندارد مسئله‌ای فراگیر است، بیان کرد: انجام وظیفه در سازمان استاندارد کار مهمی است که اگر خوب عمل شود خیرش به همه می‌رسد و اگر سهل انگاری و تسامح شود ضرر آن متوجه دیگران نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: جنبه اثباتی استاندارد ارزشمند و جنبه منفی آن مضر جامعه است.

محمدرضا مروی مقدم، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی نیز در این دیدار با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۲۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد مشمول استاندارد اجباری در استان صادر شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۲۰ کالا در استان مشمول استاندارد اجباری است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مصالح ساختمانی استان که نیمه فعال و یا غیرفعال هستند هنوز موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد نشده‌اند، افزود: ۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد مشمول استاندار تشویقی نیز طی شش ماهه نخست سال جاری صادر شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح آزمایشگاه حساس و نوین صنایع غذایی و شیمیایی در دهه فجر، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶ آزمایشگاه در استان فعالیت می‌کنند.