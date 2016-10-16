ساخت فیلم کوتاه «قفس» در شیراز کلید خورد

کارگردان فیلم کوتاه «قفس» پیرامون این اثر در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: این کار کاملا سورئال است و داستان یک خانواده سه نفره را روایت می کند که در یک سانحه تصادف دونفر آنها از بین می روند و تنها بازمانده با روح آنها به زندگی عادی خود ادامه می دهد.

خباززاده در ادامه با اشاره به اینکه فیلم را با هزینه شخصی خود می سازد، افزود: با همه دغدغه و کمبودها آن را به ثمر رسانده و راهی جشنواره های فیلم کوتاه استان و ایران می کنم.

در فیلم کوتاه «قفس»، مشاور کارگردان و برنامه ریز مجتبی اله مرادی دستیار کارگردان علی پوستین دوز منشی صحنه فاطمه شعاعی تصویر بردار وحید میرجانی صدا بردار امین ریاضت مدیر تولید آرش بیات گریم امیر دستزن و فاطمه سجادی مدیر صحنه پرهام اسماعیلی امور مالی محمد کشاورز مجری طرح موسسه فرهنگی هنری آوای اندیشه هستند.

اله مرادی که هم به عنوان مشاور و برنامه ریز و بازیگر در این کار ایفای نقش می کند نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: بسیار متن فیلم نامه مرا درگیر کرده و فقط با گذر زمان و فکر تقریبا شش ماه پیش تولید این کار زمان برد .

در فیلم کوتاه «قفس»، هستی کرمی ، درسا فیجانی ، مجتبی اله مرادی ایفای نقش می کنند.