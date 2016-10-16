در برخوردی که با بازیکن حریف داشتم مصدوم شدم/ مشکل خاصی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال موفق شد روز گذشته در هفته هشتم لیگ برتر سیاه جامگان را با یک گل در مشهد شکست دهد. در جریان این مسابقه خسرو حیدری به علت مصدومیت زمی بازی را در اواسط این مسابقه ترک کرد.

حیدری در گفتگو با سایت استقلال با اشاره به این نکته گفت: در یک صحنه بازیکن تیم سیاه جامگان ضربه محکمی به پشت ساق پای من زد که درد شدیدی را برای من به وجود آورد. پس از آن صحنه چند دقیقه ای هم با همان درد شدید به بازی ادامه دادم اما شرایط به گونه ای شد که دیگر نمی توانستم در زمین حضور داشته باشم و درد زیادی در عضله پشت ساقم احساس می کردم. به همین دلیل از بازی خارج شدم.

وی ادامه داد: بعد از پایان بازی نیز کادر پزشکی تیم بلافاصله پیگیر شرایط من شدند و زیر نظر کادرپزشکی روند آماده سازی برای بازگشت را آغاز کردم و فکر نمی کنم مشکل خاصی داشته باشم.