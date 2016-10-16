نمایشگاه «کائنات» در گالری تئاتر مستقل تهران برپاست

آزاده بخشی درباره جدیدترین نمایشگاه خود که از روز گذشته ۲۴ مهرماه در گالری تئاتر مستقل تهران برپا شده است به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه ۲۵ اثر ارائه کرده ام که تکنیک های مختلفی دارد از جمله رنگ روغن، اکرولیک و آب مرکب. موضوع نمایشگاه را هم «کائنات» انتخاب کردم و شما می توانید هر موضوعی مربوط به کائنات را در این نمایشگاه از دریچه ذهن من مشاهده کنید.

وی ادامه داد: از طبیعت که عنصر اصلی کائنات است تا استفاده از المان های تقدیری و همچنین پرتره هایی از انسان که باز بخشی از کائنات هستند در این نمایشگاه به نمایش در آمده است.

وی درباره جذابیت این موضوع به عنوان الهامی برای نقاشی هایش نیز بیان کرد: کلمه کائنات همیشه در ذهن من در حال چرخش است. این کلمه دایره وسیعی در ذهن من دارد. هم حضور خدا را در بر می گیرد که در راس این هرم است تا جبر و اختیاری که در اطراف ماست. همه اینها باعث می شود همه چیز رمز آلود و پیچیده باشد.

بخشی که در نمایشگاه جدید خود دو گونه نقاشی از طبیعت و پرتره ها را ارائه داده در این باره نیز گفت: همان طور که گفتم موضوع نمایشگاه من کائنات است که بیشترین تجلی آن در طبیعت است. اصولا در طبیعتی که نقاشی می کشم دستی نمی برم و طبیعت بکر را در هر شکلی که هست نقاشی می کنم. مثلا به گمان من طبیعت بی جان دست ساخته بشر است و در کائنات جایی ندارد.

این نقاش درباره نمایش آثارش در گالری تئاتر مستقل تهران نیز گفت: وقتی برای دیدن نمایش «رویای نیمه شب تابستان» به کارگردانی مصطفی کوشکی به این سالن تئاتری رفته بودم که متوجه شدم یک گالری خوب دارد و یک هئیت انتخابی آثار را برای نمایش انتخاب می کنند که همانجا تصمیم گرفتم این نمایشگاه را برپا کنم.

نمایشگاه آزاده بخشی تا ۲۹ مهر ماه در گالری تئاتر مستقل تهران واقع در ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ برپاست.