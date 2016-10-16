زنگ تغذیه سالم در مدارس آبادان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان صبح امروز یکشنبه در این آئین با اشاره به اینکه «آب و هوا در حال تغییر است، مواد غذایی و کشاورزی نیز باید تغییر کند» شعار جهانی روز غذای امسال تعیین شده است، اظهار کرد: رعایت یک برنامه غذایی خوب و متعادل می‌تواند علاوه بر افزایش طول عمر انسان سبب شادابی فرد نیز شود.

مرتضی جعفری افزود: تغذیه‌ای که براساس اصول علمی و با در نظر گرفتن تمامی نیازهای بدن تنظیم شده سلامت انسان را تضمین می کند و در غیر این صورت سبب اختلال در عملکرد سیستم های بدن از جمله از بین رفتن قوای جسمی و روانی افراد می شود.

وی با بیان اینکه امروزه‌ تغذیه بیش از هر زمان دیگری در زندگی اهمیت پیدا کرده است، گفت: مطالعات نشان داده که عامل بسیاری از مرگ و میرها و بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های قلبی، عروقی، سرطان‌ها، دیابت و... ریشه در تغذیة فرد دارد که ماشینی شدن زندگی های امروزی که کاهش فعالیتهای فیزیکی را به همراه دارد پایمدی همچون چاقی را به دنبال دارد که خود منشأ بسیاری از مشکلات جسمی و روحی و روانی است پس با رعایت رژیم غذایی می توانیم سلامت بدن را تضمین کنیم.

معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: تغذیه سالم کودکان و نوجوانان از اهمیت خاصی در رشد و تکامل آنان برخوردار است که می تواند از مشکلات سلامتی همچون کم ‌وزنی، کوتاهی قد، اضافه وزن و چاقی، کمبود ریز مغذی‌ها و پوسیدگی دندان جلوگیری کند.

وی ادامه داد: برنامه غذایی نامناسب همچون استفاده بی رویه از فست فودها همچون سوسیس، کالباس، انواع پیتزا، ساندویچ‌ها، غذاهای شور و پرنمک، مواد قندی و شیرین می‌تواند خطر اضافه وزن و چاقی، چربی خون بالا، فشارخون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها را افزایش دهد.

به گفته جعفری، سوء تغذیه نیز بر سلامت، یادگیری، حافظه و عملکرد دانش آموزان تاثیر می گذارد.

در این آئین، علاوه بر اجرای مسابقه و اهدای جوایز به دانش‌آموزان از آنها با صبحانه سالم پذیرایی شد.

به گزارش مهر، فائو هرساله در تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۵ مهرماه) با برگزاری مراسم‌های مختلفی روز جهانی غذا را که مقارن با سالروز تاسیس این سازمان بین‌المللی است، در اقصی نقاط جهان گرامی می‌دارد. مراسم روز جهانی غذا در ۱۵۰ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران با حضور تمامی دست‌اندرکاران امر تولید غذا برگزار می‌شود و به همین دلیل نیز این رویداد یکی از شناخته‌شده‌ترین روزهای موجود در تقویم جشن‌های مهم سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.