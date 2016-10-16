رمان «اتفاق» در حسینیه ارشاد نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست از سری نشست های لذت خواندن ادبیات، روز سه شنبه ۲۷ مهر با محوریت نقد رمان «اتفاق» در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می شود.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به منظور تشویق جامعه به کتابخوانی و توجه به نقش ادبیات در ایجاد عادت به مطالعه، این نشست ها را سه شنبه آخر هر ماه برگزار می کند.

با توجه به استقبال حاضرین از موضوع رمان در ۴ جلسه گذشته، این جلسه به نقد و بررسی رمان «اتفاق» به قلم گلی ترقی اختصاص یافته است.

در این برنامه یزدان منصوریان به عنوان منتقد حضور داشته و فرزانه اخوت نیز برگزاری جلسه را به عهده دارد.

این برنامه روز سه شنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود.