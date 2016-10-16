به گزارش خبرگزاری مهر، علی هادی چگنی بیان کرد: اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در واقع برنامه ریزی و تصمیم گیری درست برای ۱۰ سال آینده کشور است.

وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار سرشماری به دوصورت اینترنتی و حضوری قابل اجرا است.

رئییس سازمان برنامه و بودجه استان در ادامه تصریح کرد: بهترین شیوه ثبت نام اطلاعات خانوارها توسط خود مردم است که می توانند به صورت اینترنتی در سامانه www.sarshomari۹۵.ir اطلاعات خود را به ثبت برسانند.

مدیراجرای طرح سرشماری در استان لرستان بیان کرد: جمع آوری اطلاعات ثبت شده خانوارها و احصا نتایج آن موثرترین شیوه جذب سرمایه گذار و رونق بخش گردشگری است.

وی در ادامه تصریح کرد: سرمایه گذار با جمع آوری اطلاعات منطقه، اعم از درصد جمعیت و امکانات، همواره نسبت به سرمایه گذاری اقدام می کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان تاکید کرد: تعداد چهار هزار و ۲۰۰ پایگاه اداری در در ۲۴منطقه اداره کل آموزش و پرورش استان کار ثبت نام دانش آموزان را در سرشماری عمومی نفوس و مسکن، به صورت اینترنتی به عهده دارند.

چگنی بیان کرد: از این تعداد هزار و ۸۰۰ مدرسه به عنوان پایگاه ثبت نام اینترنتی دانش آموزان فعالیت دارند.

وی ضمن اشاره به اهمیت همکاری همه دستگاه های اجرایی در اجرای این طرح ملی و عظیم یادآور شد: از همه دستگاه های اجرایی انتظار داریم که ثبت نام اینترنتی کارکنان خود را به روزهای آخر موکول نکنند و با دقت و حوصله در سامانه www.sarshomari۹۵.ir اطلاعات را به ثبت رسانده و در اجرای موفقیت آمیز این رویداد ملی مشارکت کنند.