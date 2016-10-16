مازندران در حوزه فرهنگ و ایثار سرآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی صبح یکشنبه در آئین رونمایی از کتب ۸ جلدی پیش‌دبستانی استان مازندران، با اشاره به ایثارگری‌های جوانان مازندرانی در ۸ سال دوران دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان، اظهار کرد: استان مازندران یکی از استان‌های سرآمد در فرهنگ و ایثار در کشور است.

وی در ادامه با اشاره به این تألیف کتب پیش‌دبستان استان مازندران یک رویداد مهم فرهنگی در مازندران است، افزود: نقش اصلی این رویداد فرهنگی را مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران ایفاء کرده است.

مدیرعامل موسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه) در ادامه وجود مدیرانی که بستر و فضا را برای همکاران فراهم می‌کنند را یک فرصت دانست و گفت: ۸ کتاب جدید التالیف ما در پایه‌های ابتدایی و متوسطه اول و دوم هم به استان مازندران و حوزه معاونت پژوهشی داده شد و اعتباربخشی آن توسط این معاونت انجام شد که این موضوع مهمی برای استان شما بوده است.

حسینی، در بخش دیگر با مثبت ارزیابی کردن کلیه اقدامات معاونت ابتدایی آموزش‌وپرورش مازندران و بااهمیت دانستن این مقطع، افزود: معاونت و تیم این حوزه بسیار توانمند و پیگیر به کلیه بخش‌های آموزش ابتدایی توجه دارند.

مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش، اظهار کرد: در این سازمان به دنبال معلمین مؤلف هستیم که اگر بتوانیم این معلمان را شناسایی کنیم و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم کار ملی انجام داده‌ایم.

حسینی ضمن ابراز خرسندی از اقدامی که آموزش‌وپرورش مازندران در تألیف کتب ۸ جلدی پیش‌دبستانی انجام داده است، ادامه داد: ضمن اینکه این کتب را به خدمت وزیر محترم می‌رسانم به دلیل اینکه به‌عنوان حلقه واسط برای ارائه بسته‌های آموزشی عمل می‌کنیم این مجموعه را در سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار خواهیم داد تا پایلوتی برای استان‌های دیگر باشد.

وی افزود: این افراد سرمایه‌های ملی هستند که می‌توان از این معلمین مؤلف برای استان‌های دیگر هم استفاده کرد.

این مسئول بابیان اینکه ۲۰ درصد از کتاب‌های درسی می‌توانند درهر استانی تهیه کند و در اختیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش قرار گیرد، درباره تعریف کتاب‌های کمک‌آموزشی گفت: این کتب باید موتور یاددهی را روشن کند و فعالیت یاددهی و یادگیری را برای دانش‌آموز فراهم کند.

حسینی در ادامه بابیان اینکه کتابی که صرفاً به‌صورت پرسش و پاسخ باشد نمی‌تواند نقش کمک‌آموزشی را ایفا کند، گفت: ولی متأسفانه در بسیاری از موارد این‌گونه است ولی ما در انتشارات مدرسه در آموزش‌وپرورش به دنبال هدایت این موضوع هستیم تا در آموزش‌وپرورش کار واقعی ارائه شود.

به گزارش مهر، در پایان آئین رونمایی، از مؤلفین کتب ۸ جلدی پیش‌دبستان آستان مازندران با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران، معاونین، مدیرعامل موسسه فرهنگی برهان و هیئت همراه تجلیل به عمل آمد