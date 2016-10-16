بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد بختیار رحمانی گفت: من همیشه راحت صحبت می کنم. هر اتفاقی که در استقلال بیفتد را بدون سانسور برای همه توضیح می دهم، در خصوص بختیار هم باید بگویم که این بازیکن به دلیل مشکل زانو بر روی نیمکت قرار نگرفت و مستقیماً به رختکن رفت.

مدیر فنی استقلال تاکید کرد: البته باید بپذیریم که کار بختیار قشنگ نبود و حرکت ناشایستی انجام داد و مطمئناً چنین مسئله ای درون خانوادگی است و همین امروز با او برخورد خواهیم کرد و این مسئله تا پایان تمرین حل خواهد شد و هیچ کس نخواهد فهمید که این مسئله چطور حل شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بختیار بازیکن خوبی است و در دیدار مقابل سیاه جامگان عملکرد قابل قبولی داشت اما ما در دقایق پایانی این بازی به این نتیجه رسیدیم که باید یک هافبک دفاعی را به زمین آورده تا بتواند در جنگ های میانی میدان عملکرد خوبی داشته باشد، بنابراین بختیار را که بازیکن ظریف و بسیار تکنیکی است از زمین خارج کرده و فرشد باقری را جانشین او کردیم.

مدیر فنی استقلال در خصوص بازی روز گذشته نیز گفت: ما یک دیدار سخت را مقابل تیمی داشتیم که فرهاد کاظمی سرمربی آن است و تیم ها را به خوبی آنالیز می کند و به نقاط قوت و ضعف تیم ها کاملاً آشناست و می داند چطور به حریفش ضربه بزند.

وی در ادامه تصریح کرد: نیمه اول بازی کاملاً در اختیار ما بود و توانستیم یک گل بزنیم و چند گل هم نزدیم که فکر می کنم باید با مهاجمانمان تمرینات بیشتری انجام دهیم تا آنها با تمرکز کامل موقعیت های به دست آمده را به گل تبدیل کرده و توپ ها را به سادگی از دست ندهند.

بهتاش فریبا در ادامه خاطرنشان کرد: گل نزدن مهاجمان ما یک اشکال بزرگ است و این دیگر به مسئله روحی بر نمی گردد، زیرا ما رفته رفته به صدر جدول نزدیک می شویم و این نشان می دهد شرایط روحی بازیکنان خوب است اما دقت مهاجمان ما در زدن ضربه آخر کم است که باید با تمرینات بیشتر این مشکل را برای دیدارهای آینده برطرف کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که روز جمعه مقابل سایپا چه نتیجه ای را کسب خواهید کرد؟ گفت: سایپا یک تیم سخت و جنگنده است و با اینکه در رده ۱۲ جدول قرار دارد و روز گذشته هم در مقابل تراکتورسازی یک امتیاز کسب کرده، اگرچه امیرقلعه نویی اذعان داشته که سایپا بازی خوبی مقابل تراکتور انجام داده، اما این دلیل نمی شود که ما فکر کنیم از پیش برنده هستیم و می توانیم این دیدار را به راحتی با پیروزی به پایان برسانیم.

مدیر فنی استقلال در ادامه افزود: تمام بازی ها برای ما سخت است و هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم و فکر می کنیم هر بازی برای ما حکم یک فینال را دارد، ما باید بجنگیم تا هم بتوانیم ۳ امتیاز را به دست آوریم و هم خود را به صدر جدول برسانیم.

بهتاش فریبا در خصوص اینکه سرمربی استقلال عنوان کرده بود این پیروزی را به منصور پورحیدری تقدیم می کنیم، گفت: من هم از این صحبت منصوریان استقبال می کنم و خوشحالم که همه بازیکنان این برد را تقدیم پورحیدری کردند زیرا او پدر استقلال است و نام او همیشه در فوتبال ایران و استقلال جاودانه است.

وی در پایان و در خصوص شرایط جسمی پورحیدری گفت: دیشب با پسر او صحبت کردم و جویای حالش بودم و تلاش می کنم امروز هر طور شده به دیدار او رفته و هم برد را به او تبریک بگویم و هم دقایقی با او صحبت کنم.