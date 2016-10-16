تورج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین روند درمانی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران اظهار داشت: به محض بازگشت یزدانی از المپیک ریو و با دستور و تاکید رسول خادم، روند درمان فوری و نهایی او آغاز شد و ما موظف شدیم با بهترین امکانات و شرایط موجود به مصدومیت یزدانی رسیدگی کنیم.

وی تصریح کرد: به همین دلیل با توجه به رسالت فدراسیون پزشکی ورزشی در حفظ سلامت و بهبود قهرمانان ملی، درخواست برگزاری کمیسیون ویژه پزشکی کرده و غلامرضا نوروزی رئیس این فدراسیون با همکاری لازم، زمینه تشکیل و برگزاری دو جلسه کمیسیون تخصصی را مهیا کرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی با تشریح موضوعات مورد بررسی در این کمیسیون گفت: ما در این دو کمیسیون تخصصی که با حضور مجرب ترین پزشکان و جراحان فوق تخصص برگزار شد در خصوص نوع عمل جراحی آشیل پای یزدانی و همچنین حساسیت های موجود بحث و تبادل نظر کردیم و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم وی در بهترین و مجهزترین بیمارستان تهران توسط جراحان فوق تخصص جراحی شود.

ملک محمدی در پایان اظهار داشت: البته باید با توجه به تاکید رسول خادم بر انجام فوری جراحی رضا یزدانی، نشست ویژه ای نیز با او برگزار کنیم و وی تصمیم نهایی در خصوص انجام جراحی را اتخاذ کند.آنچه مسلم است او باید هر چه سریعتر مورد جراحی قرار گیرد و دلیل برگزاری کیمسیون های ویژه با حضور پزشکان متخصص که حضور همزمان آنها در یک نشست، واقعا دشوار بود نیز همین مساله است.