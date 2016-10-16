پتروشیمی در رده سوم ایستاد/ اولین برنز باشگاهی برای بسکتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله رده بندی بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا امروز یکشنبه تیم پتروشیمی در شنزو چین به مصاف الاهلی امارات رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ... شکست دهد.

نتیجه کامل دیدار تیم های پتروشیمی بندرامام و الاهلی امارات به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام ۱۰۰ - الاهلی امارات ۷۴

(۱۸ بر ۱۷)، (۲۲ بر ۱۸)، (۳۱ بر ۱۹) و (۲۹ بر ۲۰)

با رقم خوردن این نتیجه و پیروزی پتروشیمی، این تیم عنوان سوم این دوره از مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا را به دست آورد. پتروشیمی که نخستین حضور در رقابت های باشگاهی آسیا را تجربه کرد، پیش از دیدار امروز برابر نمایندگان چین تایپه، هند در مرحله مقدماتی پیروز شده بود اما مقابل الریاضی لبنان در این مرحله شکست خورد. پتروشیمی در مرحله یک چهارم الشرطه عراق را شکست داد اما روز گذشته و در مرحله نیمه نهایی مقابل چایناکشگر چی شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.

ناکامی پتروشیمی از حضور در فینال مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا در حالی رقم خورد که طی هفت دوره گذشته این مسابقات، نمایندگان اعزامی ایران همواره در فینال حضور داشتند. ضمن اینکه مدال برنز به دست آمده توسط پتروشیمی اولین مدال برنز بسکتبال ایران در مسابقات باشگاهی آسیا به حساب می آید. ۵ مدال طلا و ۲ مدال نقره حاصل کار نمایندگان ایران در ادوار گذشته این رقابت ها بود.

به گزارش مهر، امروز و پیش از دیدار تیم های پتروشیمی و الاهلی امارات، دیدارهای تعیین رده بندی نهایی تیم های پنجم تا هشتم برگزار شد که طی آن ابتدا برای تعیین جایگاه هفتم مسابقات الریان قطر موفق شد در مصاف با آتیرائو قزاقستان به برتری ۸۴ بر ۷۸ دست یابد. بعد از این دیدار دو تیم الشرطه عراق و پائیان چین تایپه به برای تعیین رده پنجم مسابقات به مصاف هم رفتند. در این دیدار نماینده عراق صاحب برتری شد. بدین ترتیب تیم های الشرطه، پائیان چین تایپه، الریان قطر و آتیرائو قزاقستان به ترتیب رده های پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال باگشاه های آسیا را به خود اختصاص دادند.

بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا تا ساعاتی دیگر با برگزاری دیدار فینال میان دو تیم الریاضی لبنان و چاینا کشگر چین به پایان می رسد.