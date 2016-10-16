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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

واگذاری ۱۵۱ هکتار زمین به واحدهای تولیدی لرستان در شهرک‌های صنعتی

واگذاری ۱۵۱ هکتار زمین به واحدهای تولیدی لرستان در شهرک‌های صنعتی

خرم آباد- مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از واگذاری ۱۵۱ هکتار زمین به واحدهای تولیدی این استان در شهرک های صنعتی خبر داد.

بختیار رازانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنان با اشاره به میزان واگذاری زمین به واحدهای تولیدی لرستان در شهرک های صنعتی این استان اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در لرستان بیش از ۱۵۱ هکتار زمین شهرک های صنعتی این استان به واحدهای تولیدی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه این میزان واگذاری زمین در مقایسه با دوره چهار ساله دولت نهم بیش از پنج برابر و نسبت به دوره چهار سال دولت دهم حدود چهار برابر بیشتر شده است افزود: در دولت های نهم و دهم ۵۷ هکتار زمین در شهرک های صنعتی به واحدهای تولیدی واگذار شده بود که این میزان به اندازه نصف واگذاری زمین در دولت یازدهم بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان در ادامه سخنان خود به احداث کارخانه لاستیک سازی در لرستان اشاره کرد و گفت: این کارخانه با ظرفیت ۵۰ هزار تن تایر سبک و سنگین و در مساحت ۵۰ هکتار با مشارکت بخش خصوصی و سازمان ایدرو و با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

رازانی تعداد فرصت های شغلی که با عملیاتی شدن این کارخانه ایجاد می شود را هزار و ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم عنوان کرد و گفت: این کارخانه لاستیک سازی ظرف مدت زمان ۳۶ ماه به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3796705

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