کاهش ۶/۵ درصدی صدور مجوز سقط درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در پنج ماه سالجاری ۷۸۹ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی ۸۳۶ مورد اعلام شده بود ۶/۵ درصد کاهش یافته است. در مردادماه، ۱۶۴ مورد برای دریافت مجوز سقط درمانی به این اداره کل مراجعه کرده اند.

شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می شود شرایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و شرایط مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر که در مورد مشکلات و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر و یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاریها موجب حرج مادر شود، رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از ۱۹هفته بر اساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط ۳ متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد می باشد.