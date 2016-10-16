  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

۲۸و۲۹مهرماه؛

هیئت اقتصادی استان«امسک»روسیه به کهگیلویه وبویراحمد سفر می کنند

هیئت اقتصادی استان«امسک»روسیه به کهگیلویه وبویراحمد سفر می کنند

یاسوج - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: استاندار و هیئت اقتصادی استان «امسک» روسیه به این استان سفر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری استان، مجید محنائی افزود: در راستای تقویت تبادلات، مراودات دو جانبه بین دو استان و با هدف برقراری ارتباط و همکاری های بیشتر و در پاسخ به سفر سال گذشته دکترخادمی استاندار و هیات اقتصادی و تجاری استانمان به کشور روسیه این سفر انجام می شود.

محنائی تصریح کرد: این سفر در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهر ماه سال جاری انجام می گیرد.

به گفته محنائی، نظروف استاندار این استان به اتفاق وزرای اقتصادی و کشاورزی و مواد غذائی استان امسک روسیه در صدر هیات ۱۵ نفره تجاری- اقتصادی در حوزه های تولید و نوآوری، توسعه کشاورزی، بیوتکنولوژی و بخش های صنعتی، مواد غذائی، پزشکی، گردشگری، گیاهان داروئی و... به کهگیلویه وبویراحمد سفر می کنند.

وی اظهار داشت: در این سفر علاوه بر دیدار با استاندار و بحث و بررسی راجع به چگونگی همکاری های اقتصادی ظرفیت های سرمایه گذاری در استان تبیین و از واحدهای تولیدی و زمینه های گردشگری بازدید بعمل می آید.

محنائی یادآور شد: در این سفر نمایندگان استان در خصوص قابلیت ها و راههای حضور تجار و بازرگانان کهگیلویه وبویراحمد و صدور محصولات و تولیدات استان به بازار امسک روسیه با مسئولین استان امسک گفت وگو خواهند کرد.

کد مطلب 3796723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها