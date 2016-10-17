عروسکی که عامل طلاق شد

مجله مهر: یک همسر فداکار در سنگاپور برای اینکه همسرش را خوشحال کند، تصمیم گرفت او را غافلگیر کند و با توجه به اینکه یکی از بازی‌های مورد علاقه این خانم «پوکمون‌گو» است، همسرش هم سه عروسک یکی از شخصیت‌های این بازی را در سایزهای خیلی بزرگ برایش خرید و آن‌ها را در خانه جای داده بود.

اما بخت با این همسر مهربان چندان یار نبود! چون وقتی خانمش این عروسک‌های غول‌پیکر را در خانه دید، بیشتر از اینکه خوشحال باشد، عصبانی شد! او نمی‌توانست تحمل کند که سه عروسک خیلی خیلی بزرگ در خانه‌اش باشند، در حالی‌که خودشان حتی برای نشستن جایی نداشته باشند! حالا همین عروسک‌ها باعث بحث میان این زن و شوهر شده و این خانم خانه را ترک کرده و گفته زمانی برمی‌گردد که همسرش از دست این عروسک‌ها خلاص شده باشد!

او این عروسک‌های عظیم الجثه را در اینترنت برای فروش گذاشته‌اند و در توضیح آن‌ها نوشته «خواهش می‌کنم، بچه‌ها... این عروسک‌ها را بخرید قبل از اینکه همسرم از من جدا شود.» نکته جالب فروش‌های اینترنتی این است که می‌توان به راه‌حل‌های متفاوت و جدیدی دست پیدا کرد و با اینکه هنوز کسی حاضر به خریدن از این عروسک‌های پولیشی نشده است، اما ایده‌هایی برای رهایی از آن‌ها ارائه شده است، مثلا کسی نوشته است تا زمانی‌که کسی آن‌ها را بخرد می تواند یکی‌شان را در اتاقش نگه دارد یا حتی کسی نوشته می‌تواند عروسک‌ها را به مدرسه یا مهدکودک بدهد.