جلال محمدی مدیر گروه موسیقی «تبری» استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های این مجموعه بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است به زودی تولید و ضبط آلبومی با عنوان «امام رضا (ع)» به سفارش مرکز موسیقی حوزه هنری استان مازندران آغاز شود.

وی ادامه داد: ما تلاش کردیم با استفاده از مقام های موسیقایی منطقه مازندران و آنچه تاکنون از موسیقی گروه تبری به گوش مخاطب رسیده اثری را ارائه دهیم که با کارهای ساخته شده از این دست، متفاوت باشد. البته گروه ما برنامه های متفاوتی برای تولید و اجرای چند قطعه موسیقایی با موضوع شهدای مدافع حرم هم دارد که این آثار به صورت تک آهنگ منتشر و در دسترس دوستداران موسیقی قرار می گیرد.

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری استان مازندران بیان کرد: گروه موسیقی «تبری» برنامه های متفاوتی در حوزه موسیقی مذهبی دارد که با توجه به ایام و مناسبت ها برای تولید و اجرای آثار خود اقدام می کند. آلبوم «امام رضا(ع)» هم یکی از این پروژه هاست که با توجه به تجربه ای که در اجرای جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) داشتیم برای خودمان تجربه جالبی است که امیدوارم مورد قبول مخاطبان قرار گیرد.

گروه «تبری» از جمله گروه‌های فعال حوزه موسیقی نواحی است که در دو دهه فعالیت رسمی و حرفه ای خود در جشنواره ها و همایش ها و فستیوال های متعددی در استان مازندران و مناطق مختلف کشور شرکت کرده است. این گروه با شرکت در برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در کشور بارها توانسته در رشته های تکنوازی، تک خوانی و گروه نوازی موفق به کسب دیپلم افتخار و رتبه های برتر شود.

این گروه در حوزه فعالیت های برون مرزی نیز برنامه های مختلفی را در کشورهای آمریکا، کانادا، بلژیک، هلند، فرانسه، انگلیس، الجزایر، ترکیه، سوئد، دانمارک، آلمان و بلاروس برگزار کرده است.