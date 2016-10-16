۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد؛

تأکید شرکت کنندگان در نشست «لوزان» بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه

وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: طرف های شرکت کننده در نشست بین المللی «لوزان» بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای در خصوص نشست بین المللی «لوزان» درباره این کشور طی روز گذشته اعلام کرد: شرکت کنندگان در این نشست، بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: طرف های شرکت کننده در مذاکرات «لوزان» تأکید کردند که آینده سوریه باید توسط مردم این کشور و از طریق مذاکره رقم بخورد.

در ادامه بیانیه این وزارتخانه آمده است: عملیات نظامی علیه تروریست های تکفیری «جبهه النصره» و «داعش» در سوریه همچنان ادامه می یابد.

گفتنی است، نشست بین المللی «لوزان» درباره سوریه روز گذشته برگزار شد و طرف های شرکت کننده در نشست توافق کردند تا رایزنی ها برای حل سیاسی بحران سوریه ادامه یابد.

