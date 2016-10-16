۵۱ هزار خانوار ایلامی در طرح سرشماری ثبت نام کردند

رحمت الله قیصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای ۱۵۶ هزار خانوار است که در مرحله اینترنتی مشارکت ۴۰ درصدی این تعداد هدفگذاری شده است که تاکنون شاهد ثبت نام ۵۱ هزار و ۳۰۳ نفر معادل ۳۲ درصد از این شمار هستیم که نشان دهنده اهمیت و حس مشارکت پذیری مردم در این زمینه است.

وی با قدردانی از حس همکاری و مشارکت عموم مردم نقاط شهری و روستایی استان از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ ابراز امیدواری کرد با توجه به تمدید مهلت شرکت در مرحله اینترنتی تمامی اهداف مورد نظر محقق شود.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه ایلام یادآور شد: مهلت شرکت در مرحله اینترنتی تا پایان روز ۲۷ مهرماه تمدید شده و سرپرستان خانوارها می توانند با مراجعه به سامانه مورد نظر نسبت به ثبت اطلاعات خود و افراد تحت تکفل اقدام کنند.

قیصوری اضافه کرد: مرحله میدانی با حضور امارگیران نیز از روز ۲۸ مهر آغاز می شود که ۱۸۹ مامور شامل ۱۶۴ مامور آمارگیر و ۲۵ کارشناس مسئول فنی با استفاده از ۱۸۷ تبلت و ۸۴ خودرو اطلاعات مردم را ثبت و ضبط می کنند.