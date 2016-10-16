قانون مدیریت خدمات کشوری فقط ۵ ماه دیگر اعتبار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به وظیفه دولت برای ارائه لوایح دائمی قوانین آزمایشی ۵ ماه پیش از اتمام مهلت دوره آزمایشی آنها، اظهار داشت: در حال حاضر چند قانون مهم در کشور به صورت آزمایشی اجرا می‌شود که هنوز لایحه دائمی شدن آنها به مجلس نیامده است.

وی ادامه داد: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، قانون رفع برخی موانع تولید، قانون استخدام نیروی انتظامی و قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله قوانینی هستند که همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از همه اینها مهمتر قانون مدیریت خدمات کشوری است که تا پایان امسال مهلت اجرای آزمایشی دارد، اما تا امروز که ۲۵ مهر ماه است، دولت هنوز لایحه دائمی شدن این قانون را به مجلس نیاورده است.

حاجی‌ دلیگانی تصریح کرد: بسیاری از مسائل از جمله تبعیض در پرداخت‌ها، حقوق‌های نجومی و همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته از طریق این قانون قابل حل است، اما چرا دولت لایحه نمی‌آورد!؟

پس از تذکر این نماینده، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی اعلام کرد که از طریق هیأت رئیسه مجلس پیگیر این موضوع خواهند بود.

وی همچنین از حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور خواست تا این مسئله را پیگیری کند.