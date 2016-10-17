کاهش۱۴درصدی طلاق توافقی/ خراسان رضوی رتبه سوم طلاق را دارد

حمیدرضا پوریوسف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسیبهای اجتماعی در هر حیطهای تعریف خاص دارد به طور مثال برخی از آسیبهای اجتماعی در حوزه مددکاری مجرمانه نیستند و همان آسیب در حوزه جنایی مجرمانه محسوب میشوند.
وی افزود: توسعه باعث شده است تا برخی تعاریف از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی در سازمان بهزیستی تغییر کند و یک بروز رسانی در تعریف آن صورت گیرد.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی طلاق را یک ناهنجاری دانست و افزود: میزانی از طلاق در جامعه ها قابل انتظار است و زمانی که طلاق از یک میزان خاص نسبت به جمعیت جامعه بیشتر میشود تبدیل به یک آسیب اجتماعی میگردد.
وی در ادامه گفت: برخی از طلاقها به دلیل توسعه جامعه مدنی، اجتماعی و مالی است که میتوان گفت طلاق یک عامل یا نشانه از توسعهیافتگی نیست بلکه توسعه توانسته است بر میزان طلاق تاثیر گذارد.
بر اساس آخرین آمار، خراسان رضوی رتبه سوم کشور را در طلاق دارد پوریوسف افزود: از آنجایی که جامعه پیشرفت کرده و خانمها استقلال مالی بیشتری دارند طلاق رشد داشته است.
وی عنوان کرد: در ارزیابی سه ماهه اول سال۹۵ به ازای هر ۷/۳ ازدواج یک طلاق داشتهایم که براساس آخرین آمار خراسان رضوی رتبه سوم کشور را داشته است.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی ردپای خیانت در طلاق ها را رو به افزایش دانست و اعلام کرد: طبق توافق نامهای که با قوه قضاییه صورت گرفته مقرر شده تمامی طلاقهای توافقی در سیستم مشاوره بهزیستی قرار گیرد که از ابتدای خرداد ماه تا ابتدای مهر در حدود ۴ هزار طلاق توافقی در مشهد ثبت شده که برای این تعداد در حدود ۱۷ هزار ساعت جلسه مشاوره انجام شده است.
وی افزود: از نتایج این مشاورهها ۱۴ درصد طلاقهای توافقی کاهش یافته و انتظار میرود ۴ تا ۱۰ درصد دیگر کاهش یابد که با توجه به مثبت بودن نتایج این طرح امیدواریم بI زودی در کل استان خراسان رضوی اجرایی شود.
افزایش مراکز کاهش آسیبهای اجتماعی بانون از اولویتهای اداره کل بهزیستی
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: به دلیل همسایگی با افغانستان متاسفانه مصرف اعتیاد افزایش یافته است و در حال تغییر نوع مصرف معتادین از سنتی به سمت مصرف مواد صنعتی هستیم.
وی اظهار کرد: مصرف مواد مخدر خانم ها پنج برابر شده که این یک آسیب بزرگ است و میتواند میزان زنان بیسرپست و کودکان رها شده را افزایش دهد.
پوریوسف در ادامه گفت: یکی از اولویتهای اداره کل بهزیستی خراسان رضوی این است تا مراکز کاهش آسیبهای اجتماعی بانوان را در کل استان توسعه دهیم زیرا معتقدیم یک خانم معتاد از یک مرد معتاد در معرض خطربیشتری میباشد.
وی عنوان کرد: آسیبهای اجتماعی به صورت یک شبکه با یکدیگر ارتباط دارند به طور مثال طلاق با اعتیاد ارتباط دارد و اعتیاد با بیکاری ارتباط مستقیم دارد.
مشکل اصلی در حوزه بررسی علل خشونت عدم دسترسی به آمار صحیح و درست است مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی خشونت را یک بحث روانشناختی و درون ذهنی دانست و افزود: خشونت میتواند به شکلهای مختلفی بروز کند که برخی از آنها آسیب هستند و برخی دیگر نیز آسیب محسوب نمیشود.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی بافت فرهنگی وسیعی دارد، بنابراین انواع مدلهای خشونت در آن وجود دارد، افزود: در مناطق خشک خشونت جنبه بارزتری به خود میگیرد. برخی مواقع کنشهای فرهنگی باعث خشونت می شود مثل قتلهای ناموسی و در جایی شکل بزهکاری و انتقام به خود میگیرد.
پوریوسف خشونتهای خانگی را به دلیل عمق آسیب اجتماعی که دارد از درجه اهمیت بالایی دانست و اذعان داشت: خشونت همسرآزاری و فرزندآزاری در اولویت برای اداره کل بهزیستی است.
وی با اشاره به رتبه خراسان رضوی در حوزه خشونت که همیشه بین رتبه اول و سوم در نوسان است، عنوان کرد: مشکل اصلی در حوزه بررسی علل خشونت، عدم دسترسی به آمار درست است زیرا آماری که در دست داریم آماری است که اورژانس اجتماعی در آن نقش داشته و به همین دلیل آمار دقیقی نمی توان ارائه کرد.
ازدواج سفید در فرهنگ ایرانی جایگاهی ندارد
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به گسترش پدیده ازدواج سفید در مشهد، آن را ازدواج بدون تعهدهای قانونی دانست و بیان کرد: ازدواج سفید در جامعه ما نشانگر این است که نتوانستهایم در مقابل فرهنگهای وارداتی جایگاه فرهنگی خودمان را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: ازدواج سفید در فرهنگ ما جایگاهی ندارد ولی باید از الان برای مقابله با آن برنامهریزیهای لازم صورت گیرد.
پوریوسف ادامه داد: خوشبختانه ازدواج سفید به شهرستانها سرایت نکرده ولی از هم اکنون باید زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی تقویت شود تا شاهد این آسیب اجتماعی در شهرستانها نباشیم.
ازدواج سفید تقدس و بنیان خانواده را از بین میبردوی اظهار کرد: ازدواج سفید باعث خواهد شد تقدس و بنیان خانواده از بین برود وتضعیف نهاد خانواده آسیبهای زیادی را در پی خواهد داشت.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: طی یک بررسی در بین جوانان این نتیجه حاصل شده است که اگر هنجاری تا ۱۴ سالگی در فرد نهادینه شود در بزرگسالی خود را بروز خواهد داد در همین راستا ما برنامهریزیها را از مهدکودکها شروع کرده و برنامههایی برای خانوادهها و مدارس نیز در دست اقدام داریم.
وی یکی دیگر از برنامههای اداره کل بهزیستی خراسان رضوی را آموزشهای بلوغ برای جوانان بیان کرد و افزود: در این راستا تفاهمنامهای با اداره کل آموزش و پرورش منعقد شده که در حدود ۱۰ هزار دانش آموز دختر و پسر را تحت پوشش قرار میدهد.
پوریوسف اظهار کرد: در طرح دیگری به دختران دوم دبیرستان که آماده ازدواج هستند آموزشهای قبل از ازدواج داده میشود.
طرح مهرانه یکی از طرحهای شاخص خراسان رضوی است
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی طرح مهرانه را یکی از طرحهای شاخص استان اعلام کرد و افزود: در این طرح درمرحله اول پرسشنامههایی در دفاتر ثبت ازدواج به زوجین داده میشود تا مشترکان تکمیل نمایند و در مرحله بعد پرسشنامهها بررسی میشوند و ازدواجهای پرخطر را شناسایی میکنیم و برای زوجینی که در خطر طلاق و یا خطرهای دیگر هستند کلاسهای آموزشی و جلسات مشاورهای برگزار میکنیم.
وی اظهارکرد: در خصوص اجرای این طرح و طرحهای مشابه نیاز به قانونهای بالا دستی داریم؛ به طور مثال باید مشاوره ژنتیک اجباری شود تا میزان فرزندان معلول کمتر شوند زیرا هر فرزند معلول هم برای خانواده و هم برای جامعه هزینههای زیادی را تحمیل میکند.
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