نمایشگاه عاشورایی «ارادت قلم» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، برج میلاد تهران و گروه فرهنگی هنری سِدنا با همکاری پایگاه هنری «نقطه الف» به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) فراخوان نمایشگاه «ارادت قلم» را با موضوع آیات، روایات، احادیث، اسامی، القاب و اشعار با محوریت امام حسین (ع)، شهدای کربلا و واقعه عاشورا منتشر کرده است.

هنرمندان می توانند برای شرکت در این نمایشگاه، تصویر اثر و مشخصات خود را در تلگرام به شماره ۰۹۱۹۷۲۶۸۷۱۲ (محمد بخشی زاده دبیر نمایشگاه) ارسال کنند. به علت محدودیت فضا حداکثر اندازه اثر با قاب ۵۰ در ۷۰ سانتی متر تعیین شده است.

هنرمندان خطوط کوفی، ثلث، نسخ، تعلیق، نستعلیق، شکسته، کرشمه، معلی، سفیر و... می توانند در این نمایشگاه آثار خود را به نمایش عموم بگذارند. در صورت ارسال بیش از حد ظرفیت نمایشگاه، آثار به صورت گزینشی انتخاب خواهند شد.

شرکت در این نمایشگاه رایگان است و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در نمایشگاه اعطا می شود.

آخرین مهلت ثبت نام هفتم آبان است. افتتاحیه نمایشگاه نیز ۱۴ آبان‌ماه در رواق هنری برج میلاد تهران برپا خواهد شد.