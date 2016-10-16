جمعیت شاهد و ایثارگر با نگرشی واقع بینانه مسائل کشور راررصد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسداله درویش امیری صبح امروز در دیدار با جمعی از فرزندان شاهد و اعضای جمعیت شاهد استان زنجان افزود: ما نمی خواهیم در کشور "تک صدایی" باشد، بلکه باید "چندصدایی" در چارچوب سه رکن اصلی انقلاب، رهبری و قانون اساسی وجود داشته باشد.فرزندان شهدا و جمعیت شاهد و ایثارگر باید با نگرشی واقع بینانه،مسائل مختلف کشور را رصد نموده و نسبت به مسائل دقیق باشند تا مورد سوء استفاده جریانات سیاسی قرار نگیرند.

وی ادامه داد: به فضای عمومی کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره نمود و گفت: علی رغم اینکه در آغاز دهه ۵۰ با افزایش قیمت نفت، اوضاع اقتصادی کشور رشد چشم گیری یافت ولی بدلیل مسائل اخلاقی از قبیل تبعیض، بداخلاقی ها و کج روی ها، مردم اوضاع کشور را تاب نیاورده و حوادث انقلاب اسلامی در سال ۵۷ به وقوع پیوست.

درویش امیری انقلاب اسلامی ایران را انقلاب "اخلاق"در تمامی ابعاد دانست و تاکید نمود: در وضعیت کنونی جامعه نیز پیشکسوتان عرصه انقلاب و شهادت باید درک صحیحی از اهداف انقلاب اسلامی داشته باشند و انقلاب را بصورت رویدادی چند وجهی مطالعه کنند تا مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرند و جامعه به مسیر انحراف کشیده نشود.

استاندار زنجان جریان انقلاب اسلامی را شوک بزرگی برای جوامع بشری و حکام سایر مناطق جهان عنوان کرد و اظهار داشت: دین اسلام قبل از انقلاب اسلامی ایران نیز بعنوان یک مذهب مطرح بود ولی پیروزی انقلاب ایران و تشکیل جمهوری اسلامی موجب شد تا برخی از حاکمان سایر کشورها، اسلام ناب را تهدید جدی در جهان بدانند و بدنبال ایجاد انحراف در آن باشند.

درویش امیری به تلاش ابَر قدرتهای جهان در ایجاد انحراف و نمایش چهره ای خشن از اسلام ناب به جهانیان اشاره نمود و گفت: ابرقدرتهای جهان در جهت مقابله با اسلام، زمینه ظهور اسلام بِن لادِن و جریان خبیث داعش را فراهم آوردند، لذا ما باید با نمایش جلوه های رحمانی و زیبایی های دین اسلام، نگذاریم چهره این دین در جهان تخریب شود.

وی یادآور شد: فضای جامعه اسلامی و شیعی باید آکنده از مهر، اخلاق، تواضع و زیبایی باشد و از دامن زدن به اختلاف سلائق داخلی در کشور پرهیز نمائیم.

درویش امیری در ادامه در پاسخ به مطالبات و پیشنهادات جمعیت شاهد استان، وجود فعالیت های مشارکتی بالا در استان زنجان از قبیل شرکت مردم در عزاداریها، برپایی جشنواره های سنتی در استان و خیریه های مردمی از قبیل مهرانه را از جمله ظرفیت های استان زنجان برشمرد و خاطرنشان کرد: باید با همکاری بخش های خصوصی و دولتی نسبت به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها و رونق گردشگری در استان تلاش کرد.

در این دیدار چند نفر از فرزندان شاهد و اعضای جمعیت شاهد استان به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود در حوزه های مختلف پرداختند.

اسماعیل خدایی یکی از اعضای جمعیت شاهد استان عزت و آبادانی نظام اسلامی، کشور و استان را هدف مشترک تمامی فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانست و اظهار داشت: جمعیت فرزندان شاهد از سال ۸۳ بعنوان سازمان مردم نهاد و تشکل منسجم فعالیتهای خود را آغاز نموده و اجرای مراسم سالانه "پدران آسمانی" از جمله ابتکارات و فعالیتهای این تشکل می باشد.

باقری عضو دیگر جمعیت شاهد استان بر ضرورت بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های استان زنجان در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی تاکید نمود و افزود: فعالیت های اثربخش و برنامه ریزی شده فرزندان شاهد در راستای توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت چشم انداز توسعه در افق ۱۴۱۴ می تواند انجام پذیرد.

احیای باغ-موزه شهدای استان، توسعه فرودگاه زنجان و ایجاد پروازهای هفتگی به عتبات عالیات، برقراری تعامل با زنجانیان خارج از استان و کشور و راه اندازی بنیاد ایران شناسی در زنجان از جمله مطالبات جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر در دیدار با استاندار زنجان بود.