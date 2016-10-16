۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

همایش کاربرد روش های آماری در مطالعات باستان شناسی برگزار می شود

نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در مطالعات باستان شناسی با هدف توسعه کاربردی این روش ها در روزهای ۲۶و۲۷فروردین ماه امسال توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،محورهای این همایش شامل اندیشه کاربرد آمار در علوم باستان شناسی ، استفاده از روش های آماری در تحلیل داده های باستان شناختی شامل زیستگاه و معماری ، سفال،بقایای استخوانی ، بقایای گیاهی، سکه ها و مهرها ، ابزارهای سنگی و فلزی و سایر یافته ها و مواد فرهنگی است.

روش های نمونه گیری آماری در فعالیت های میدانی باستان شناسی ،مطالعات موردی در تحلیل یافته ها با بکارگیری روش های آماری و تبیین فرایند استفاده از روش های آماری در مراحل مطالعات باستان شناسی سایر محورهای این همایش را تشکیل می دهد.

 مخاطبان این همایش ،باستان شناسان ، متخصصان آمار، دانشگاه ها ، مراکز و موسسات پژوهشی و... هستند.

