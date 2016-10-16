همایش کاربرد روش های آماری در مطالعات باستان شناسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،محورهای این همایش شامل اندیشه کاربرد آمار در علوم باستان شناسی ، استفاده از روش های آماری در تحلیل داده های باستان شناختی شامل زیستگاه و معماری ، سفال،بقایای استخوانی ، بقایای گیاهی، سکه ها و مهرها ، ابزارهای سنگی و فلزی و سایر یافته ها و مواد فرهنگی است.

روش های نمونه گیری آماری در فعالیت های میدانی باستان شناسی ،مطالعات موردی در تحلیل یافته ها با بکارگیری روش های آماری و تبیین فرایند استفاده از روش های آماری در مراحل مطالعات باستان شناسی سایر محورهای این همایش را تشکیل می دهد.

مخاطبان این همایش ،باستان شناسان ، متخصصان آمار، دانشگاه ها ، مراکز و موسسات پژوهشی و... هستند.