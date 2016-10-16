ارمغان یک میلیارد ریالی مهر برای دانش آموزان محروم خوزستان

علی خدادادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارمغان مهر از ۲۵ شهریورماه سال جاری با هدف کمک به دانش آموازن نیازمند و محروم اجرا می شود.

وی افزود: از ۲۵ شهریورماه امسال تاکنون بیش از دو هزار بسته آموزشی و بهداشتی و غذایی به ارزش یک میلیارد ریال در قالب طرح ارمغان مهر میان دانش آموزان محروم توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: همچنین ۶۰۰ دانش آموز طی این مدت به طور رایگان توسط پزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر استان ویزیت شدند که ارزش این ویزیت ها بیش از ۳۰ میلیون ریال است.

خدادادی در پایان، با اشاره به ادامه طرح ارمغان مهر تا پایان مهرماه جاری گفت: آموزش کمک های اولیه، تعمیر کیف و کفش و دوخت لباس خدمات دیگری بود که به این دانش آموزان داده شد که ارزش آن بیش از ۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.