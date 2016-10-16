آغاز اجرای نمایشی با موضوع شهدای مدافع حرم در تماشاخانه ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «عاشقانه‌ای برای عباس» به نویسندگی و کارگردانی سیدعلی موسویان و تهیه‌کنندگی محسن زارع اشکذری با نگاهی به زندگی شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده یکی از فرماندهان گردان عمار لشگر فاطمیون در سوریه، از ۲۸ مهرماه ساعت ۱۸ د سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

در این نمایش فرزین صابونی، فقیهه سلطانی، علیرضا استادی، سروش طاهری، نادیا فرجی، محمد زوار بی‌ریا، الناز تهامی، سیده مریم موسویان، مرضیه نوبخت، نسیم خسروشاهی، پیمان محمدی می آبادی، محمد مقانی، حسین کریمی و امیررضا بهرامی به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین وحید لاری طراح صحنه، مژگان عیوضی طراح لباس، سارا نفر طراح پوستر و مرتضی برزگرزادگان دستیار و برنامه ریز این نمایش هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «سید عباس نانوای ساده‌ای است که در ورامین زندگی می‌کند. بر اساس اتفاقی تصمیم می‌گیرد به سوریه و عراق رفته و با نیروهای تکفیری بجنگد اما همسرش زهرا سادات مخالف است. با آمدن یک کارگر افغانی به نام نجیب که اتفاقاً او هم قصد رفتن به سوریه را دارد، سید عباس تصمیم می‌گیرد خود را افغانی جا زده و همراه لشگر فاطمیون اعزام شود...»

شهید مصطفی صدرزاده متولد ۱۳۶۵ دانشجوی ترم آخر رشته ادیان و عرفان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بود. او فرمانده گردان عمار لشکر فاطمیون بود که در ظهر تاسوعا حین درگیری با نیروهای تروریست توسط تیر تک‌تیرانداز نیروهای تکفیری در حلب سوریه به شهادت رسید.