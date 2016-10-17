حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل نفت تهران در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، گفت: این مسابقه برای پرسپولیس حساستر بود چرا که در جام حذفی کنار رفته بود و برد در این دیدار برای سرخپوشان خیلی مهم بود.

وی افزود: گل اول پرسپولیس روی پنالتی و گل دوم روی تیزهوشی مهدی طارمی به دست آمد. بعد از گل دوم، نفت دستپاچه بازی کرد ولی در نیمه دوم تیم نفت بهتر بود تا زمانی که گل سوم به ثمر رسید.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص روند این تیم، تاکید کرد: روند پرسپولیس ثابت و یکسان است ولی به شرطی که علاوه بر گل نخوردن، گل هم به ثمر برساند. پرسپولیس در مسابقاتی که در نیمه اول آن گل نمی‌زند، احتمال شکنندگی‌اش بیشتر می‌شود.

عبدی درباره اینکه پرسپولیس در کدام بخش‌ها نیاز به کار بیشتر دارد؟ گفت: اگر بخواهم حرفی بزنم، دخالت می‌شود. کادر فنی می‌تواند در بعضی بازی‌ها بهتر عمل کند. خود کادر فنی از نزدیک بهتر می‌تواند مسائل را در نظر بگیرد. مهمترین موضوع به نظرم این است که پرسپولیس نیم فصل اول را با یک درصد امتیازی خوب به اتمام برساند چون در نیم فصل دوم بازی‌ها سخت می‌شود و همچنین لیگ قهرمانان آسیا هم شروع می‌شود.

وی تاکید کرد: تیم باید ذخیره‌های خوبی داشته باشد و یا اگر دارد از آنها استفاده کند. نگرانی من فقط برای کسب امتیاز در نیم فصل اول است.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص وضعیت رامین رضائیان تصریح کرد: در مورد رامین، همه چیز بستگی به سیاست سرمربی و بازیکن دارد. رضائیان هرجا که سرمربی تشخیص بدهد، بازی می‌کند.

عبدی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، درباره سرنوشت تیمی که با هزینه خودش اداره می‌کند، گفت: باشگاه پرسپولیس این طرح خوب استعدادیابی را نادیده گرفت و من هم دیدم اگر بازیکنان رها شوند، کلی استعداد خوب را از دست خواهیم داد. برای همین با هزینه خودم در چندماه گذشته تیم را نگه داشتم. ضمن اینکه اسپانسرهای خوبی برای تیم پیدا شده و خبرهای خوب و بزرگتری از این تیم در آینده خواهیم شنید.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکنانش ممکن است در لیگ برتر به میدان بروند؟ گفت: تمام تلاشم این بود که این بازیکنان به پرسپولیس بروند که نشد. این بازیکنان ممکن است به خارج از ایران بروند. اگر مشکلی پیش نیاید به احتمال ۹۰ درصد، آنها از ایران خواهند رفت.