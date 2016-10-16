به گزارش خبرنگار مهر، آخوند گلدی کمالی پیش از ظهر یکشنبه در اجلاسیه سه هزار شهید خراسان شمالی اظهار کرد: تکفیریها امروز به نام قرآن و اسلام در جهان بهویژه در بین مسلمانان، بزرگترین جنایتها را مرتکب میشوند و این اندیشهها مورد تائید علمای حنفی خراسان شمالی نیست.
کمالی افزود: هرگونه گفتار، رفتار و اندیشهای که بیانگر خشونت باشد ارتباطی به اسلام و قرآن ندارد و بنابراین اندیشه وهابیت تکفیریها را قبول نداریم.
وی تصریح کرد: ما مکلف هستیم بهمنظور حفظ ارزشهای اسلام و حفظ وحدت امت اسلامی با این اندیشهها مقابله و مخالفت کنیم.
مشاور استاندار خراسان شمالی در امور اهل سنت در بخش دیگر سخنان خود، بیان داشت: امروز هرچه درباره شهید و فضیلتهای شهادت سخن بگوییم کم گفتهایم زیرا مقام شهید بینهایت است.
کمالی اظهار کرد: هدف از برگزاری این کنگره نیز حفاظت از خون شهیدان و پاسداشت ارزشهای شهادت است.
وی گفت: امروز حفظ دستاوردهایی که شهدا خلق کردند ضامن سربلندی است و خداوند در قرآن بر حفظ دستاوردها تأکید کرده است.
مشاور استاندار خراسان شمالی در امور اهل سنت به افزایش و ارتقای جایگاه توان ایران پس از انقلاب اشاره کرد و افزود: در کشور ما ارتش پیش از انقلاب، نه اهل جنگ بود و نه اهل دفاع اما اکنون این ارتش زیر نظر ولایتفقیه تبدیل به ارتشی شده که هشت سال جنگیده و روزبهروز قویتر شده است.
وی تصریح کرد: امروز سپاه نیروی بزرگی است که یکی از دستاوردها کمنظیر انقلاب است و به شکر خدا این نیرویهای مومن که در سپاه وجود دارد برای این مملکت امیدبخش است.
مشاور استاندار خراسان شمالی در امور اهل سنت گفت: میلیونها جوان به ندای رهبر لبیک گفته و تعلیم نظامی دیدهاند و سازماندهی شدهاند.
وی تصریح کرد: به نمایندگی از علما و سایر اقشار اهل سنت خراسان شمالی اعلام میدارم رهبر معظم انقلاب را بهعنوان اولی اوامر واجب الاطاعه شناخته و اجازه هیچ فعالیتی را علیه نظام جمهوری اسلامی نخواهیم داد.
این عالم اهل سنت در استان عنوان کرد: اهل سنت استان اعلام میدارد شیعه و سنی در تمام صحنهها باهم برادرند و در تمام صحنهها حضور مییابند.
