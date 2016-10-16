به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «ماهی‌گیر و بهار» با الهام از کتابی به همین نام اثر مژگان کلهر به مرحله پیش تولید رسیده است.

سلطانی که پیش از این ۲ اثر «آهوی گردن دراز» و «در برابر باد می‌ایستم» را برای کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان تولید کرده است در گفتگویی از تغییرهای ماهوی داستان در ساختار انیمیشنی خبر داد و افزود: پس از پایان یافتن مرحله استوری برد، طراحی شخصیت ها را آغاز کرده‌ایم و باید بگویم داستان این انیمیشن تلاش یک ماهی‌گیر و دوستانش را برای یافتن بهار روایت می‌کند.

وی توضیح داد: تصویرگر این اثر از فلزات در خلق آن استفاده کرده بود اما ما برای تولید انیمیشن بهترین شیوه را تلفیقی دانستیم و به همین ترتیب «ماهی گیر و بهار» به صورت ۲ بعدی و سه بعدی ساخته می‌شود.

سلطانی در پایان گفت: این انیمیشن به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در ۸ دقیقه تولید خواهد شد.

تولید «ماهی گیر و بهار» از مرداد امسال کلید خورده و قرار است تا یک‌سال آینده آماده‌ نمایش شود.