ایرانی ها روزانه به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا هدر می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی افزود: هر سال مراسم روز جهانی غذا در ۱۶ اکتبر (۲۵ مهرماه) از سوی فائو برگزار می شود. شعار امسال نیز پیشگیری از سوء تغذیه و ناامنی غذایی به دنبال تغییرات آب و هوایی بویژه خشکسالی و کم آبی در کشورهای جهان سوم است. در واقع فائو می‌گوید که برای پیشگیری از ناامنی غذایی و گرسنگی با توجه به خشکسالی باید اقداماتی در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شود.

وی گفت: خوشبختانه در دو دهه گذشته در ایران به دنبال مداخلات بهبود تغذیه جامعه، شاهد بیش از ۷۵ درصد کاهش سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال کشور بوده‌ایم، اما در مناطق محروم به خصوص با کم آبی، نیاز است با همکاری بین بخش‌های توسعه‌ای کشور بویژه وزارت جهاد کشاورزی از ناامنی غذایی و سوء تغذیه جلوگیری کنیم.

عبداللهی ادامه داد: اصلاح الگوی تولید و کشت محصولات کشاورزی که نیاز به آب کمتری دارند، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. مثلا برای تولید یک کیلوگرم حبوبات، ۵۰ لیتر و برای تولید یک کیلو گوشت ۴۵۰۰ لیتر آب مورد نیاز است. بنابراین فائو تأکید می کند کشورها حبوبات را به عنوان یک منبع پروتئینی ارزان قیمت در برابر پروتئین حیوانی مصرف کنند. حبوبات علاوه بر این، منبع فیبر هم بوده و برای دیابت و بیماری‌های قبلی و عروقی مفید است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی سال‌های بعد برای تامین پروتئین و فرهنگ مصرف آن، همین حبوبات است. در کشور ایران به حبوبات کمتر از گوشت بها داده می‌شود. یکی از اقدامات دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت، اصلاح الگوی غذایی و بازنگری راهنمای غذای ایرانی (هرم غذایی ایرانی) است که حبوبات به عنوان غذای اصلی در نظر گرفته شده است. در این راستا رهنمودهای غذایی و پیام‌های کلیدی تغذیه‌ای تهیه شده و در قالب آموزش‌های همگانی و ترویج فرهنگ مصرف حبوبات در وعده‌های غذایی ایرانیان از سوی دفتر بهبود تغذیه ارائه می‌شود. متاسفانه مردم تمایل به مصرف فست فودها دارند، ولی باید با همکاری رسانه‌ها و بخش‌های آموزشی، غذای اصلی ایرانی که در آن حبوبات نقش اصلی را دارد، ترویج شود.

عبداللهی اظهارداشت: یکی دیگر از موارد مورد تاکید در روز جهانی غذا، کاهش ضایعات مواد غذایی است که امروزه به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. در دنیا بیش از یک سوم مواد غذایی دور ریخته می‌شود و در ایران نیز شاهد ۳۰ درصد دور ریز غذایی هستیم و ۵۰ درصد سبزی‌ها و میوه‌ها ضایع می‌شوند. بنابراین فرهنگسازی برای کاهش این ضایعات یک اصل مهم است که باید به آن توجه شود.

وی با اشاره به بکارگیری کارشناسان تغذیه در طرح تحول سلامت، خاطرنشان کرد: بکارگیری این کارشناسان در مراکز جامع خدمات سلامت موجب توسعه خدمات و مشاوره‌های تغذیه‌ای به مردم و آموزش و فرهنگسازی تغذیه صحیح با تاکید بر عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر که ریسک فاکتورهای آن قند، نمک و چربی هستند، شده است. مصرف بیشتر حبوبات و غلات سبوس‌دار و میوه و سبزی باید در اولویت خانواده‌ها قرار گیرد و این موارد در کلاس‌های آموزشی گروهی به مردم در مراکز جامع خدمات سلامت ارائه می‌شوند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به مسئله کمبود ریزمغذی‌ها گفت: خوشبختانه کمبود آهن، روی و ویتامین «د» با اجرای برنامه‌هایی نظیر غنی‌سازی آرد و مکمل‌یاری و مداخلات آموزشی تا حدودی مرتفع شده است. حدود ۵۰ درصد کمبود آهن در گروه‌های سنی مختلف کاهش یافته و ارتقای وضعیت روی در کشور ایجاد شده است. مکمل یاری ویتامین «د» در دختران و پسران دبیرستانی در کشور اجرا می‌شود و برنامه‌هایی برای میانسالان و سالمندان در قالب طرح تحول در این خصوص در حال اجراست.

وی افزود: غنی سازی شیر با ویتامین «د» در مدارس و غنی سازی آرد با ویتامین «د» از دیگر برنامه های دفتر بهبود تغذیه جامعه برای بهبود تغذیه مردم و پیشگیری از ناامنی غذایی است.

عبداللهی یادآور شد: طی ۱۰ سال گذشته دو بررسی ملی در کشور، کاهش کمبود آهن و کم خونی را در افراد نشان داد ولی در مورد ویتامین «د» مطالعه سال ۹۱ نشان می دهد در همه گروه‌های سنی شاهد کمبود این ویتامین هستیم که پیشگیری‌هایی در این خصوص از سال ۹۳ کلید خورد.

وی با اشاره به آمارهای فائو در خصوص ضایعات غذایی گفت: یک سوم مواد غذایی تولیدی در جهان هدر می رود که تولید این حجم مواد غذایی هر ساله متضمن کشت ۱۹۸ میلیون کیلومتر مربع اراضی کره زمین است. این میزان مواد غذایی موجب مصرف ۱۷۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین و مصرف ۲۸ میلیون تن کود شیمیایی می‌شود.

عبداللهی افزود: آمارهای فائو در ایران در این زمینه نشان می‌دهد هر روز به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا به هدر می‌رود که این ضایعات از مزرعه تا سفره را شامل می شود.