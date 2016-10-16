به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اشاره به اینکه برابر قانون وظیفه ما تنها ایجاد زیرساخت و ساماندهی فضای پارک حاشیه ای است و درآمد حاصله از پارک خودروها به حساب خزانه دولت واریز می شود، گفت: در حال حاضر ۳۰هزار فضای پارک حاشیه ای در پایتخت وجود دارد که تاکنون نیمی از آن به سیستم و دستگاه های کنترل مکانیزه مجهز شده اند.

به گفته وی در حال حاضر در محدوده مرکزی شهر، فضاهای پارک حاشیه ای توسط دستگاه ها مکانیزه ( PAY AND DISPLAY ) تحت کنترل و مدیریت است که این دستگاه فقط از طریق کارت بلیت های الکترونیک یا همان کارت شهروندی کار ‌می‌کنند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: نصب ۱۵هزار پارکومتر دیگر نیز در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه با نصب پارکومترهای مذکور پارکبان ها از چرخه کنترل پارک حاشیه ای خارج می شوند، اظهارکرد: با تجهیز فضاهای پارک حاشیه ای به پارکومتر، تمامی فضای پارک حاشیه ای هوشمند کنترل می شود. در عین حال که وظیفه شهرداری تهران ایجاد زیرساخت بوده و پس از نصب سیستم های هوشمند پارک حاشیه ای نظارت بر حسن استفاده از این دستگاه ها بر عهده پلیس راهور است.