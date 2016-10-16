به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرکز تخصصی مشاوره تئاتر با رویکرد و هدف مشاوره به تولیدات اجرایی دانشجویان و هنرمندان جوان تئاتر با مدیریت علی اصغر دشتی در تئاتر مستقل تهران راه اندازی شده است.



به همین منظور قرار است این مرکز شنبه یکم آبان ساعت ١٦:٣٠ طی مراسمی با حضور هنرمندان و اساتید تئاتر در تئاتر مستقل تهران کار خود را آغاز کند.



این مرکز در زمینه های مختلف همچون نمایشنامه نویسی، کارگردانی، پرفورمنس آرت، طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی نور، موسیقی، طراحی و مهندسی صدا، تئاتر عروسکی و گرافیک به گروه های جوان و دانشجو خدمات مشاوره ای ارائه خواهد داد.