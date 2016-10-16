حضور نمایشگاهی ایران در خارج از کشور حرکت روبه رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه های حضور ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و بلگراد صبح امروز با حضور سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیرمسعود شهرام نیا رئیس موسسه نمایشگاه های فرهنگی و آگاهی مدیرکل همکاری های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این نشست خبری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور تجمیعی و باشکوه ایران در نمایشگاه های بین‌المللی کتاب در سه سال گذشته و امکان مطلوبی که این حضور برای ارائه منظم و منسجم نشر ایران در دنیا فراهم کرده است، گفت: یکی از مهمترین اتفاقات در این حضور مسئله فعال سازی تشکل ها و واگذاری امور برگزاری این نمایشگاه ها به آنها است که امسال هم بر همین اساس ۵ تشکل بخش وسیعی از برنامه های غرفه ایران را اجرا می کند.

صالحی به مسئله انتخاب کتاب و تولید کاتالوگ ها و کتابچه هایی که بتواند نشر ایران را به سایر زبان ها معرفی کند، در دو نمایشگاه پیش رو اشاره کرد و گفت: ما به طور کلی قدم هایی در موضوع افزایش حضور ناشران مستقل در نمایشگاه فرانکفورت داشتیم که هم برای تجربه آموزی نشر کشور در مقابله جریان جهانی نشر و نیز تعامل با آن مفید است.

وی همچنین با اشاره به موضوع غرفه آرایی و زیبایی های بصری حضور ایران به عنوان یکی از نقاط قوت شرکت در این نمایشگاه ها گفت: امیدواریم که بتوانیم ناشران، نویسندگان و خبرنگاران بیشتری را طی سال های آینده در این نمایشگاه ها حاضر کنیم. جدای از اینها برگزاری نشست ها در قالب موضوعات ضروری نیز دغدغه ای بوده که در این نمایشگاه ها همیشه جدی گرفته شده و سعی شده در آنها خودگویی و خودکف زنی وجود نداشته باشد و این گفتگوها بتواند به پیشبرد نشر ما در کنار قرارهای ملاقات ناشران با همتایان خارجی شان و نیز دیدارهایی که با حضور نمایشگاه ها، کشورهای مختلف و نویسندگان برگزار می شود، کمک کند. ما به دنبال این هستیم که نشر ایران فرصت تعاملی بهتری را با دنیا پیدا کند و در قالب حضورش در این نمایشگاه ها، نمایشگاه کتاب تهران را بیشتر معرفی کرده و فرصت تبادل حق رایت کتاب ها را بیشتر و جدی تر دنبال کنیم.

صالحی همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مسیر طی شده برای انتخاب شدن ایران به عنوان میهمان ویژه در برخی نمایشگاه های کتاب و نیز حضور برخی کشورها به عنوان ناشر ویژه در نمایشگاه کتاب تهران گفت: بحث تبادل غرفه با نمایشگاه های معتبر کتاب حرکتی رو به پیشرفت را طی کرده و به نظر من مجموع این اتفاقات حضور نمایشگاهی ایران را با توسعه همراه می کند. فرصت میهمان ویژه شدن ما در نمایشگاه کتاب بلگراد امسال نیز برای ما نوعی بسترسازی برای همین موضوع است.

همچنین در این نشست خبری مدیرکل همکاری های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات انسانی نیز با اشاره به اشتراکات فرهنگی میان ایران و صربستان با ۵۰۰ سال حکومت عثمانی بر این کشور و نفوذ ایرانی ها در دستگاه پادشاهی عثمانی منجر به این شده است که امروزه ۶۰۰ کلمه مشترک میان فارسی و زبان صربی وجود داشته باشد و مردم این کشور نیز غراوت فرهنگی زیادی نیز با ما احساس کنند.

وی افزود: نمایشگاه کتاب بلگراد طی ۹ روز و بسیار شبیه به نمایشگاه کتاب تهران برگزار می شود و یکی از پربازدیدترین نمایشگاه‌های کتاب اروپا است که مشتری های منطقه‌ای زیادی دارد. امسال ما همزمان با برگزاری این نمایشگاه هفته سینمای ایران را نیز در بلگرد برگزار می کنیم و جدای از آن ۷۰ جلد از کتاب های ترجمه شده در حوزه کودک و نوجوان نیز در این نمایشگاه ارائه می شود. ما امیدواریم حضور ایران در این نمایشگاه بتواند منجر به یک تحول ویژه ای منطقه ای در زمینه ترجمه آثار ادبی شود.