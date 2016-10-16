تاکید ایران و بنین بر تقویت همکاری های دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، «عبدالله بیوچان» وزیر مشاور در امور توسعه و برنامه ریزی کشور آفریقایی بنین که به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور در ایران بسر می برد، پیش از ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار در خصوص تقویت روابط دوجانبه، از جمله در زمینه همکاری های سیاسی، اقتصادی، آموزش عالی، کشاورزی و بانکی میان دو کشور گفت و گو به عمل آمد. همکاری و تبادل نظر در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی گری و نیز تقویت همکاری ها در مجامع بین المللی از دیگر محورهای مورد بحث دو مقام بود.

در پایان این دیدار پیام کتبی رئیس جمهور بنین به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان شد.