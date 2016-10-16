به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، سیدناصرفاطمی اظهار کرد: در روز تاسوعا و عاشورای حسینی ۲۳۰ هیئت مذهبی این شهرستان در سطح شهر و روستا مراسم عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان را برگزار کردند.

وی اظهار داشت: مردم مومن و شهید پرور شهرستان بوشهر از شب اول محرم به سوگواری و عزاداری پرداخته اند و تمام حسینیه ها، مساجد و هیئت های مذهبی مملو از جمعیت عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

فاطمی با بیان اینکه شهرستان بوشهر از روز نخست ماه محرم غرق در ماتم و عزا بود گفت: مردم این شهرستان در مراسم قرائت قرآن کریم، عزاداری، سینه زنی، نوحه خوانی، تعزیه خوانی، سنج و دمام و سخنرانی در مساجد، تکایا و حسینیه های شهر و روستا این شهر حضوری پر رنگ داشتند و به عزاداری و سینه زنی پرداختند.