  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر خبر داد:

مشارکت ۲۳۰ هیئت مذهبی شهرستان بوشهر در برنامه‌های عزاداری محرم

مشارکت ۲۳۰ هیئت مذهبی شهرستان بوشهر در برنامه‌های عزاداری محرم

بوشهر - رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر از برگزاری برنامه‌های عزاداری عاشورای حسینی در ۲۳۰ هیئت مذهبی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، سیدناصرفاطمی اظهار کرد: در روز تاسوعا و عاشورای حسینی ۲۳۰ هیئت مذهبی این شهرستان در سطح شهر و روستا مراسم عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان را برگزار کردند.

وی اظهار داشت: مردم مومن و شهید پرور شهرستان بوشهر از شب اول محرم به سوگواری و عزاداری پرداخته اند و تمام حسینیه ها، مساجد و هیئت های مذهبی مملو از جمعیت عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

فاطمی با بیان اینکه شهرستان بوشهر از روز نخست ماه محرم غرق در ماتم و عزا بود گفت: مردم این شهرستان در مراسم قرائت قرآن کریم، عزاداری، سینه زنی، نوحه خوانی، تعزیه خوانی، سنج و دمام و سخنرانی در مساجد، تکایا و حسینیه های شهر و روستا این شهر حضوری پر رنگ داشتند و به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

کد مطلب 3796775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها