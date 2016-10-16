منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر همراه با افزایش ابرو گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی در ادامه وضعیت جوی امروز شهرستان کرج را ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کمینه و بیشینه دمای هوای این شهرستان به ترتیب ۱۲ و ۲۴ است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت جوی شهرستان های استان را ابری همراه با افزایش ابر اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای شهرستان های هشتگرد و نظرآباد سالم گزارش می شود.

رحمانیان در ادامه با اشاره به اینکه کمینه دمای هوای امروز منطقه «دیزین» به ۴ درجه سانتی گراد رسیده است، گفت: در حال حاضر بیشینه دمای هوای شهرستان اشتهارد ۲۶ درجه سانتی گراد است.

وی وضعیت جوی محور چالوس را قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید اعلام کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۴۷ کیلومتر بر ساعت است.