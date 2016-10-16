بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در گلستان از ۲۶ مهر تا دوم آبان با شعار سلامت، افتخار و معنویت با ورزش اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در گلستان، خاطرنشان کرد: ورزش صبحگاهی عمومی کارکنان دولت استان و تجلیل از دو بازنشسته اداره کل ورزش و جوانان، ورزش صبحگاهی عمومی شهرستان‌ها و مسابقه بین المللی اسکواش در گرگان از برنامه‌های روز نخست با عنوان ورزش، سلامت همگانی و توسعه پایدار است.

طیبی ادامه داد: نواخته شدن نمادین زنگ ورزش در مدارس شهرستان‌ها به طور همزمان برنامه روز دوم با عنوان ورزش، نشاط و پویایی در مدرسه، دانشگاه و حوزه است.

وی تصریح کرد: برگزاری مسابقات نجات غریق ویژه دانش آموزان پسر استان، تجلیل از ۱۰ هیئت و مدیران برتر باشگاه‌های گرگان، تجلیل از ورزشکاران و مدال آوران ورزشی در گمیشان، مسابقات والیبال ساحلی استان در آق قلا از مهم‌ترین برنامه‌هایی بوده که در روز سوم با عنوان ورزش، قهرمانان، جانبازان، معلولین و غرور ملی برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان افزود: پیاده روی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان، مراسم زیارت عاشورا، تجدید میثاق جامعه ورزشی استان با آرمان‌های شهدا، برگزاری لیگ والیبال بانوان دستگاه‌های اجرایی استان، مسابقات فوتسال و تیراندازی کارکنان شهرستان بندرگز، مسابقات تیراندازی با کمان کارکنان دولت در گرگان و مسابقات دارت و طناب کشی کارکنان در دیگر شهرستان‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های روز چهارم است که با عنوان ورزش کارمندان، کارگران، نیروهای مسلح و ایثارگزان برگزار خواهد شد.

طیبی یادآور شد: حضور جامعه ورزش و جوانان گلستان در نماز عبادی سیاسی جمعه، برگزاری مسابقات کونگ فو قهرمانی استان در گرگان، همایش بزرگ کوهپیمایی عمومی در گرگان و گنبدکاووس و پیاده روی همگانی در شهرستان‌ها، برنامه‌های روز پنجم با عنوان ورزش، سلامت بانوان، ورزش شهروندی و محیط زیست است.

وی ادامه داد: در روز ششم که عنوان آن ورزش، سلامت اجتماعی و جامعه بدون اعتیاد نامگذاری شده کارگاه آموزشی نقش ورزش در توسعه اقتصادی در گرگان برگزار خواهد شد.

وی عنوان روز هفتم و پایانی هفته تربیت بدنی و ورزش در گلستان را ورزش روستائیان، عشایر و قوم اعلام کرد و گفت: آغاز مرحله نهایی رقابت‌های جام روستا قهرمان استان، نشست صمیمی جامعه ورزش و جوانان گلستان با استاندار و نماینده ولی فقیه در استان، برنامه‌های روز پایانی است.